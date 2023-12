Magyar régészeti ásatás az Egyiptomi Arab Köztársaságban

Az egyik csapat egy 80-szor 40 méteres területet tár fel, amelyen egy időszámításunk szerint VI. századi remeteszerzetesi kolostor is található. A terület több egyedülálló síremléket rejt a thébai temetőben – mondta el Bács Tamás. Hozzátette: a szakemberek sokrétű kutatást folytatnak ott, beleértve a művészettörténeti, nyelvészeti, régészeti és építészeti területet.

A másik kutatócsoport a temető egyik legkorábbi, II. Ramszesz-kori időszakával foglalkozhat, a harmadik pedig egy bonyolult temetkezési rendszert tár fel – mondta el Bács Tamás.

A Luxor közelében folyó magyar feltárás Egyiptomban 2023. november 30-án. Forrás: MTI/Bruzák Noémi

Az egyiptológus kiemelte: a magyar egyiptológia immár 40 éve az egyetemes egyiptológia meghatározó része lett. A területen mexikói, német, argentin, amerikai régészek is dolgoznak és a magyar expedíció is komoly szerepet játszik. Az ásatáson mintegy 30 magyar szakember dolgozik.

Az ásatáson oktatók, hallgatók, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum három restaurátor szakembere is részt vesz – tudta meg az MTI a helyszínen Hammerstein Judittól, a múzeum megbízott főigazgatójától.

Magyar régészeti ásatást Novák Katalin köztársasági elnök is megtekintett, ezzel zárult az Egyiptomi Arab Köztársaságban tett látogatása.