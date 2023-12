Ellopott kincseket ad vissza a Met

A New York-i Metropolitan Múzeum (Met) 16 ősi műkincset ad vissza Thaiföldnek és Kambodzsának, miután megállapította, hogy azokat illegálisan hozták el – számol be a BBC. A hazaszállítást 2023. december 15-én jelentette be a múzeum és a New York-i szövetségi ügyészség.

A műtárgyak Douglas Latchford brit műkereskedőtől származnak, akit 2019-ben azzal vádoltak meg, hogy egy hatalmas, illegális régiségkereskedő hálózatot működtetett Délkelet-Ázsiában. Az ügyészek szerint a visszaszolgáltatásról szóló döntést a múzeum önként hozta meg.

„Amint azt a mai bejelentés is bizonyítja, a Douglas Latchford elleni nyomozáshoz kapcsolódó darabok még mind a mai napig kerülnek elő” – állapította meg Erin Keegan amerikai belbiztonsági különleges ügynök közleményében. Hozzátette, hogy a műtárgyakat szégyentelenül ellopták. 14 khmer szobrot Kambodzsába, kettőt pedig Thaiföldre küldenek.

Max Hollein, a Met igazgatója külön nyilatkozatban közölte, hogy a múzeum évek óta szorgalmasan együttműködik Kambodzsával és az amerikai ügyészséggel, hogy megválaszolják az ezekkel a műkincsekkel kapcsolatos kérdéseket. „Az ezen folyamat során felmerült új információk egyértelművé tették, hogy kezdeményeznünk kell a szoborcsoport visszaszolgáltatását” – emelte ki. Mint hozzátette, a múzeum elkötelezett a Kambodzsával és Thaifölddel való együttműködések folytatása iránt, amelyek elősegítik a khmer művészet megértését, illetve megbecsülését.

A most átadott leletek a 9-14. századból, az angkori időszakból származnak, és a múzeum szerint buddhista és hindu hatásokat egyaránt tükröznek. Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban az utóbbi évtizedekben több tucat, a 2020-ban elhunyt Latchford által ellopott műkincset foglaltak le.

A tárgyakat akkor hurcolták el, amikor Kambodzsában jelentős volt a politikai felfordulás. A fosztogatások nagy része az 1960-as évek közepétől az 1990-es évek végéig tartó, három évtizedes polgárháború és viszályok időszakában történt, amikor a Vörös Khmer rezsim volt hatalmon. 2013-ban a Met két másik tárgyat is visszaadott Kambodzsának.