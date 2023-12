Bizánci mozaikpadlót találtak Törökországban

Forrás: Halil Ibrahim Sincar/Anadolu via Getty Images

A Bizánci Birodalom korából származó mozaikpadlót fedeztek fel a törökországi Uzunkaya közelében egy villa mentési feltárása közben – számol be a Heritage Daily, amely fotót is közölt. Az ábrákon többek között állatfigurák és tengeri lények láthatóak.

A helyi villa az időszámítás szerint 5-7. századból maradt fenn, a komplexumhoz egy pars urbana (főépület) és egy pars rustica (gazdasági terület) tartozik. Az ilyen típusú villák egyszerre szolgáltak a földbirtokos és családja, illetve a szolgák lakóhelyéül, valamint a gazdaság irányításának központjaként.

A lelőhelyen korábban egy sor illegális ásatást végeztek, aminek hatására a Mardin Múzeumi és a Diyarbakıri Restaurálási és Konzerválási Regionális Laboratóriumi Igazgatóság kutatói mentési projektet indítottak. A terület átvizsgálásakor a csapat több engedély nélküli ásatási gödröt is talált, amelyek jelentős károkat okoztak az építészeti maradványokban és a régészeti elemekben.

A károk ellenére a mentőásatáson egy nagy, körülbelül 100 négyzetméteres mozaikpadlót is sikerült feltárni, amely halpikkelyek, háromszögek, hatszögek, nyolcszögek, ívek, valamint fák, vízimadarak, polipok, halak, kagylók, fókák és vízinövények bonyolult mintáit tartalmazza. Abdulghani Tarkan, a Mardini Múzeum igazgatója szerint az állatfigurákat és tengeri élőlényeket ábrázoló mozaikok jellemzőek erre a régióra. A padlót meglepően jó állapotban találták meg, annak ellenére, hogy a lelőhelyet milyen nagy mértékben károsították.

„A terület nem pusztán a vidéki villára korlátozódik. A déli lejtőn különböző építészeti maradványok és egy nekropolisz területe is fellelhető” – emelte ki Tarkan. A régészek most azt tervezik, hogy óvatosan kiemelik a mozaikokat, és a Mardini Múzeumba szállítják őket, hogy a nagyközönség számára is kiállítsák.