80 év felett is a varázsgömbök szerelmese

Aztán szemügyre vettem a kirakatot, és feltűnt, mennyire magas minőségű, egyedi karácsonyfadíszeket látok ott. Egyre kíváncsibb lettem, mit tud ez az üzlet, így beléptem, és a munkatársakkal beszélgetve egy szép történet rajzolódott ki előttem.

Johann Wanner már több mint öt évtizede foglalkozik karácsonyi díszekkel. Akárcsak a többi gyereket, őt is elvarázsolta a karácsonyfák csillogása, csakhogy nála ez nem múlt el a felnőttkorral, sőt, egyre szenvedélyesebben szereti őket.

Forrás: Kisgyörgy Éva

A csillogó-villogó díszek közt különös látvány a fekete, szinte karmesterszerű öltönyben sétáló tulajdonos, aki szívesen vált egy-két szót a vásárlókkal és közös fotóra sem nehéz rávenni.

A boltban megtalálhatóak a klasszikus díszek, amelyekre még én is emlékszem gyerekkoromból, de vannak egészen extravagáns és modern darabok is. Wanner úr nem követi, hanem diktálja a trendeket, és azonnal reagál a filmipar sztárjaira is – találunk az üzletben Star Wars Darth Vader figurát is.

A díszek 70 százaléka saját tervezés és saját gyártmány, mintegy 30 százalékát pedig európai cégektől (nagy múltú türingiai, lengyelországi, csehországi műhelyekből) importálják. Kérdeztem Wanner urat, van-e esetleg magyar termék a kínálatban, de azt válaszolta, onnan nincs. Viszont gyorsan hozzátette, hogy valamivel mégis kedveskedjen, hogy ugyanakkor nagyon szereti a magyar szalámit.

Az üzletben november elejétől év végéig árulják a teljes karácsonyi szortimentet, az év többi részében elsősorban tradicionális ajándéktárgyakat (bögréket, hűtőmágnest, stb.) kínálnak. Azok a fenyőfadíszekkel ellentétben nem saját termékek, hanem különböző gyártóktól szerzik be őket.

Svájc egyébként sem olcsóságáról híres, de itt kifejezetten mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, ha pár díszt beszereznénk a fára. Vannak persze, akiknek ez nem probléma: Wanner úr ügyfelei közé tartozott Michael Jackson, Albert monacói herceg és Diana hercegnő is. 2016-ban Wanner úr díszíthette Ferenc pápa nagy karácsonyfáját a római Szent Péter téren, ezt a munkát a mester személyesen felügyelte.

A turisták pedig imádják azt, hogy nem csak egy dekorációt, hanem egy régi történetet, egyedi hangulatot és személyesen a tulajdonos jelenlétét kapják meg az üzletben.

És mi a fő tanácsa Wanner úrnak a karácsonyfa díszítéssel kapcsolatban? Ugyanaz, ami életviteli tanácsnak is beválna: „Nem díszíthetünk karácsonyfát úgy, hogy a fejünk a fenyőfában van. Ahhoz, hogy felismerjük a nagy egészet, egy lépést hátra kell lépni, távolságot kell tartani.”