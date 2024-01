Ősi történelmi tájat fenyeget egy új autópálya-projekt

Forrás: Suleyman Elcin/Anadolu Agency via Getty Images

Komoly vitát váltott ki a törökországi Antalya nyugati, Kaş és Demre kerületében tervezett autópálya-projekt – számol be a Hürriyet Daily News. A beruházás történelmi és természeti területeket érint, a környezeti hatásvizsgálati jelentés alapján az útvonalon több mint 66 ezer fát vágnak majd ki.

A mintegy 2,165 milliárd török lírába (nagyjából 25,35 milliárd forintba) kerülő új, négysávos, 11 hidat és viaduktot, hat alagutat, valamint 12 alul- és felüljárót magába foglaló út a hírek szerint át fog haladni Adriake, Myra, Sura ókori városain, és negatívan érinti majd a Kaş és Kalkan közötti védett természeti területeket is. A projekt nemcsak szakemberek, hanem helyi lakosok tiltakozását is kiváltotta, az autópálya egy részen például mezőgazdasági területeket vághat szét.

A hatásvizsgálat eredményeit a Környezetvédelmi Minisztérium bizottsága 2024. január 4-én fogja értékelni. Nezih Başgelen, a Kulturális és Természeti Örökség Megfigyelő Platform régésze kérte, hogy a civil kezdeményezések, különösen a történelmi és természeti örökség védelméért tevékenykedők lehetőséget kapjanak arra, hogy véleményt nyilvánítsanak az ilyen projektekről. A szakember szerint félő, hogy a beruházás helyrehozhatatlan károkat idéz elő a történelmi Lükia térségében.

Başgelen megjegyezte, az autópálya Beymelek Dalyan lagúnából indul majd. A környék 44 halfaj táplálkozási és fejlődési területe, és a tengeri rákok számára is kulcsfontosságú. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a fakivágások mellett nagy mennyiségű föld kiemelését is tervezik.