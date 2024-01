Julius Caesar nevét viselő fegyvert találtak

Egy friss tanulmány alapján Julius Caesar nevét viselő, parittyához használt ólomlövedéket találtak az andalúziai Montillánál – számol be a Heritage Daily, amely fotót is közölt. A tárgy az első olyan lövedék, amelyen Julius Caesar neve CAES rövidítéssel szerepel. A leleten egy másik, IPSCA felirat is található, amely a mai Baena területének határán fekvő egykori római városra utal.

Parittyákat már a felső paleolitikumban is készítettek az emberek, az ilyen eszközök megjelenése egybeesik az olyan fegyverek kialakulásával, mint a lándzsadobók és az íjak. A parittyák az ókori Görögországban és a Római Birodalomban egyaránt népszerűek voltak. Vegetius a De Re Militari című művében azt írta, az ilyen fegyverek gyakran a leghasznosabb eszközök voltak a seregben.

Lehetséges, hogy a Montillában talált lövedék Caesar és az optimates közötti konfliktusból származik, amely Caesar polgárháborújának második hispániai hadjárata során zajlott. Abban az időben Ipsca egy ibériai oppidum, később pedig római település volt, amely a mostani lelőhelytől nem messze feküdt.

A felfedezés a mundai csata lehetséges helyszínére is utalhat, amely régóta vita tárgyát képezi. Montilla környéke az egyik legesélyesebb helyszín.