Jáde maszkot találtak a maja király sírjában

Ép, jádéból készült maszkot fedeztek fel az északkelet-guatemalai Chochkitamban, egy maja király sírjában – számol be a Heritage Daily, amely fotót is közöl. A lelőhelyet 1909-ben fedezték fel, a területen jelenleg is zajlanak kutatások.

A jáde maszkokkal a maják általában isteneket vagy ősöket szimbolizáltak, a sírban való elhelyezés az elhunyt gazdagságát és befolyását tükrözte. Chochkitam viszonylag kevéssé ismert maja város, a hasonló felfedezések segítenek alaposabban megérteni történetét.

A szakértők már 2021-ben, egy lidaros vizsgálat után megállapították, hogy a királyi piramisban a sírrablók alagutat ástak, később viszont kiderült, hogy a belső kamra egy része érintetlen maradt. A teremben aztán egy koponyára, fogakra, csontokra, egy kőládára, valamint egy edényre, kagylóhéjakra és jádedarabokra bukkantak. Utóbbiakat összeillesztetve egy maszk állt össze.

A csontdarabok némelyikén faragványok és hieroglifák láthatóak, ezek az Itzam Kokaj Bahlam nevet adják ki. A szakértők szerint ez az eltemetett király neve lehet, aki időszámítás szerint 350 körül uralkodott Chochkitamban. Érdekesség, hogy az egyik csont faragványán az uralkodó egy maja istenség fejét tartja, amely nagyon hasonlít az összeillesztett maszkra.

„Minden arra utal számomra, hogy ez egy maja király volt, aki a Tikal és Teotihuacán befolyási övezetében lévő maja uralkodói hálózathoz tartozott” – mondta Francisco Estrada-Belli, a Tulane Egyetem munkatársa.