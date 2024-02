Római kori gyógyszeres kanalat találtak

Egy római kori orvosságmérő kanál is szerepel a Museum Wales által nemrégiben bejelentett új felfedezések között – számol be a Heritage Daily, amely fotót is közölt. A különleges tárgyat egy fémdetektoros találta meg a dél-walesi Vale of Glamorgan régiójában.

Az ezüstből készült kanalat római ligulaként azonosították, amely egy többcélú, általában kozmetikai, illetve gyógyászati felhasználású eszköz volt. A ligulákkal például parfümöt lehetett kiszedni hosszú nyakú üvegekből, az anyagot pedig a tárggyal a bőrre tudták felvinni.

Mivel a lelet ezüstből készült, feltételezhető, hogy orvosi célokra, így gyógyszer kiemelésére és alkalmazására használták. Az ezüst antimikrobiális tulajdonságokkal bír, az ókori görög és római orvosok műszergyűjteményeiben gyakoriak voltak az ezüsttárgyak.

A Vale of Glamorgan területén ezen kívül egy hét bronztárgyból álló leletegyüttest is felfedeztek. A tárgyak között két kard, valamint öt balta töredékei találhatóak meg, a leletek időszámítás előtt 1000 és 800 közötti időszakból származnak. Az egyik penge Északnyugat-Franciaországban készült, a kardtöredék így sokat elárul a 3000 évvel ezelőtti közösségek kapcsolatairól.