A legjobb úti célok 2024-ben

A National Geographic évente közzé teszi a kedvenc, ajánlott úti céljait tartalmazó gazdag listáját, amelyből bárki kiválaszthatja a számára vonzó célpontokat, inspirációt szerezhet. Legyen maratonfutás Párizsban, punk koncert Kiotóban, lovas szafari Kenyában vagy medveles Alaszkában? Ez csak néhány a listából.

1. Kenyai lovas szafari

A négy kerék meghajtású autókat lóval felváltva fenntarthatóbb lehet a szafari is, amelyet a kenyai Borana Természetvédelmi Területen járhat végig a jelentkező, a javasolt időszak a júliustól szeptemberig terjedő.

2. Maratonfutás a párizsi olimpián

Maraton Párizsban Forrás: Sameer Al-Doumy, AFP/Getty Images

2024-ben Párizs rendezi az olimpiát, és a maraton versenyére a város utcáin kerül sor. 20024 fő „civil” indulhat a versenyen, amelyet a férfi és a női versenyszám közti időben tartanak, augusztus 10-én éjjel. A versenyzők este 9-kor Párizs szívéből indulva Versailles-ba futnak el, majd onnan vissza a Szajna partján lévő célig. A klasszikus maratoni táv mellett 10 kilométeres távú verseny is lesz, amely azonban a városon belül zajlik majd.

3. Síelés az UNESCO georgiai helyszínein

Georgia hegyvidéki lakossága számára a sí nem sportot, hanem téli közlekedési eszközt jelent, most azonban a sítúrázók számára jelenthetnek igen vonzó célpontokat a Kaukázus havas lejtői. A túrahelyszíneket december és április között lehet felkeresni, a festői táj vagy a középkori falvak látványa garantált!

4. Medveles Alaszkában

Ha a világ medvében leggazdagabb pontjait keressük, a Katmai Nemzeti Park az elsők közt lesz. Júniustól szeptemberig érdemes a medveles-túrákra elindulni, ám nemcsak a közismert és zsúfolt helyszínekre, hanem vezetett túrákon a terület rejtett zugaiba is eljuthat az érdeklődő.

5. Kiotó legendás élőzenés klubjai

A japán nagyváros az élőzenés klubok fővárosa is lehetne, ahol számtalan műfaj rajongói megtalálhatják a fülüknek kedves muzsikát a dzsessztől az ír népzenén át a punk rockig.

6. Hajózás Kolumbiában

A Magdalena-folyó Kolumbia ütőerének is tekinthető, a folyón ezúttal hajós túrára indulhat a vállalkozó kedvű utazó. Az egy hetes út során a trópusi madárlestől a karneváli hangulatig sokféle élményt biztosítanak a szervezők.

7. Utazás a legendás 66-os úton

Az USA területét átszelő útvonal legendás, közel száz éve várja az utazókat, ezúttal az Új Mexikó államban lévő látványosságokra érdemes figyelni. Őslakos sziklarajzoktól a modern kor indián kultúráján át a nagyvárosi neonfényekig vezet az út. Aki pedig október első hetében kel útra, az Albuquerque mellett egy hőlégballon-fesztivált is megcsodálhat.

8. Festői táj és sziklarajzok Algériában

Tassili N’ajjer, Algéria. Forrás: Matjaz Krivic

A sivatag aranysárga homokja hordozza Afrika legnagyobb területű nemzeti parkját Algériában, ahol a geológiai csodákon túl a több ezer éves sziklarajzokat is felfedezheti az utazó. A zsiráfok, orrszarvúk vagy elefántok a Szahara zöldebb időszakának tanúi a több mint 15 ezer sziklarajzokon.

9. Óriásokkal úszkálva Ausztráliában

Nyugat-Ausztrália mintegy 700 kilométeres partszakaszán Perth-től északra számtalan természeti csoda vár, amelyek közt a legszebb a Ningaloo-zátony. Itt gyülekeznek a világ cetcápái, 300-500 állat úszik e vizekben velük együtt is úszhat az ember. Még nagyobb állatokkal, hosszúszárnyú bálnákkal is találkozhat az utazó július és október között, aki pedig a gömbölyűbb idomokat kedveli, az a dugongokat figyelheti meg.

10. Vulkántúra Panamában

A fenntartható turizmust komolyan vevő ország, Panama vidéki tájait megismerni vágyók számára több útvonal is vezet a kialudt Valle de Antón vulkánhoz. Rengeteg zöld és változatos tájképi világ várja a túrázókat.

11. Napfogyatkozás a Niagaránál

A 2024-es év nagy amerikai napfogyatkozása április 8-án lesz, a fogyatkozás sávja pedig áthalad a legendás Niagara-vízesésen is. Mind az amerikai, mind a kanadai oldalról megfigyelhetik a kíváncsi églesők a ritka eseményt.

12. Gleccsertúra Chilében

A patagóniai Laguna San Rafael Nemzeti Parkban vezetett gleccsertúrán az utazók nemcsak a táj fantasztikus színeit és formáit csodálhatják meg, hanem arról is tanulhatnak, hogy ők maguk mit tehetnek azért, hogy a régió több mint 17 ezer gleccsere ne olvadjon tovább.

13. Lépjünk vissza Menorca múltjába

Menorca kulturális örökségének kincse a Naveta des Tudons őskori síremléke. Forrás: Sebastián Iturralde

A Baleár-szigetek közül Mallorca és Ibiza az ismertebb, a csendesebb Menorca azonban kivételes kincsekkel rendelkezik: 1574 régészeti lelőhely található a mindössze 695 négyzetkilométeres területű szigeten. Az UNESCO világörökségi listáján is szereplő helyszín őskori kőépítményeivel is csábít, ám legalább ilyen csábereje lehet a modern művészeti múzeumának is, amelynek parkjában például Miró vagy Bourgeois szobrait nézheti meg a látogató.

14. Vonattal Skóciában

A skót felföldi vonatút a hangulatos tavak és csipkés hegyek közt vezet, ahol kirándulni, kastélyokat felkeresni, golfozni is megállhat az utazó, aki viszont elfárad, a vonaton létesített gyógyfürdőt is igénybe veheti. Aki a hűsebb vizet kedveli, annak a tavak nyújtanak fürdési lehetőséget.

15. Thaiföld autentikus ízvilága

Thaiföld északi részének Isaan régiója híres a különleges konyhájáról, amelybe a közeli Laosz és Kambodzsa ízvilága is belekeveredik kissé. A helyi étrend természetes ízfokozója a fermentált halból készült fűszer, ami umámi ízt ad az ételekhez. Híres a helyi ünnepi menü része, a darált húsból készült saláta is.

16. Teatúra Sri Lankán

Sri Lanka lankáin tea terem – a túrázók meggyőződhetnek róla, hogy ennél zöldebb zöld nem létezhet. Forrás: Tom Sigler, Weekend Hiker

Sri Lanka neve gyakorlatilag a tea szinonimája, az első cserjéket a brit gyarmatosítók vitték a szigetre, jó 200 éve. A sziget első igazi, hosszú túraútvonala a teaföldek közt kanyargó Pekoe-útvonal. Azt a 19. századi utat követi, amelyen a klasszikus ceyloni tea frissen szüretelt leveleit szállították. Természetesen a túrázókat számos helyen fogadják a helyi teákkal.

17. Művészet Sao Paolo galériáiban

A brazil nagyváros a művészek és művészetrajongók paradicsoma, számtalan galéria, kiállítóterem és múzeum várja az érdeklődőket. A Sao Paoloi Szépművészeti Múzeumban a reneszánsz előtti alkotásoktól a legmodernebb szobrokig mindent megtalálni.

18. Vadvízi túra Nyugat-Virginiában

A nyugat-virginiai New-folyó a neve ellenére (Új-folyó) a bolygónk legöregebb folyóvize: valószínűleg 360 millió éves. Homokkő szirtek közt robog lefelé, III-V. osztályú zúgókkal szeli át az Appalache-hegységet annak leghosszabb és legmélyebb szurdokvölgyében.

19. Régiségek a Hudson völgyében

Műgyűjtők sokasága él a divatos és sokat látogatott Hudson völgyében, ahol kézműves üzletek, régiségkereskedések, bolhapiacok kínálnak mindent, a gyarmati korból származó bútortól kezdve a modern koriakig.

20. Aludjunk a vízen Brit Columbiában

A kanadai Brit Columbiában a Vancouver-szigeten tervezett túrákhoz szolgálhat kiindulási pontként az őslakosok üzemeltette, helyi fából készült, a vízre épített, a természeti környezetbe illő üdülő, ahonnan szervezett bálnalesre is indulhat a látogató.