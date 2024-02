A komplexum három fő (San Carlo, Tre Denti, Delle Valli) és több kisebb erődítményét összekötő alagútban húzódik Európa leghosszabb fedett lépcsősora, mely összesen 3996 fokból áll, két méter vastagságú falak védik, és a két vége közötti szintkülönbség 635 méter. A lövészablakokban bővelkedő alagúttal párhuzamosan fut egy nyitott, 2500 fokot számláló lépcsősor is, amelyről mesébe illő kilátás nyílik a környező hegyekre és falvakra.

A csaknem 3000 méter hosszú erődrendszert, melyben a bástyák, katonai barakkok, sáncok és lőportárak mellett egy kormányzói kastély, egy felvonulási tér és egy templom is helyet kapott, Ignazio Bertola építész tervezte II. Viktor Amadé szárd-piemonti király megrendelésére. Az építési munkálatok 1728 tavaszán, maga Bertola irányításával kezdődtek meg, és egészen 1850-ig tartottak. A kolosszális erőd azonban nemcsak idegen inváziókkal szembeni védelmi szerepet töltött be, hanem magas rangú politikai rabok és hadifoglyok fegyházaként szolgált. „Fenestrelle Olaszország Szibériája” – így foglalta össze a 19. században a The Rambler című angol katolikus folyóirat egy bíboros tapasztalatát, aki három és fél évet töltött itt fogságban.

A második világháború után az erődrendszer épületeit kifosztották, és az egykor ágyúdörgéstől és puskaropogástól hangos védőbástya az idő vasfogának áldozatává vált.

Az, hogy végül nem lett az enyészeté, a helyi lakosok összefogásából megalakult Associazione Progetto San Carlo Onlus egyesületnek köszönhető, mely az 1990-es években nekilátott az erőd helyreállításának. A Forte di Fenestrelle eddig felújított épületei – melyek egy múzeumnak, időszakos kiállításoknak, koncerteknek és sporteseményeknek is otthont adnak – télen-nyáron nyitva állnak a látogatók előtt.