Digitalizálják Nagy Britannia utcai falfestményeit

A világ városai teli vannak falakra firkált graffitikkel, azonban vannak olyan alkotások is, amelyek jócskán túlmutatnak a graffitin. Jól ismert például Banksy művészete, az általa készített képek hatalmas értéket képviselnek és nemegyszer házfallal együtt is megvásárolták már ezeket.

Az Art UK hatalmas vállalkozásba kezdett: digitalizálják az ország épületein, házfalain lévő műalkotásokat, így őrizve meg azokat a jövő számára. Ezeket az alkotásokat a legtöbb esetben jól ismert művészek készítették, vagyis még véletlenül se a falfirkákra gondoljunk! Bár a modern utcai műalkotások részint a graffitiben gyökereznek, azonban a hatalmas különbség az, hogy ezek nem illegálisak, túlmutatnak a territoriális jeleken, és más szándékkal, más közönségnek is születtek. Számos alkotás ma már turistalátványosság.

A Derry Girls című népszerű tévésorozat hősei egy falfestményen, az északír Derry városában, mára komoly turistalátványossággá vált. Forrás: Wikimedia Commons

Az efféle faldíszítmények divatja hazánkban is megvolt a kommunista éra idején, gyakran láthattunk izmos traktorosfiúkat vagy csinos munkáslányokat ezeken az idealizált képeken, nem egyszer például a művelődési házak falain (ezekből sajnos mára nem sok maradt, holott igen értékes alkotások is voltak közöttük ).

Falfestmény Belfastban, amely egy 1970-es történelmi eseményre emlékezik. Egy katonai segítséggel végrehajtott brit akció során elrejtett fegyvereket kerestek, a brit katonák ellen a belfastiak azonban ellenálltak. Az érintett kerületben elrendelt kijárási tilalomnak az vetett véget, hogy a város asszonyai nagy csapatban bevonultak és élelmiszert valamint más szükséges holmikat vittek a házukba zárt lakosoknak. Ezt követően a kijárási tilalmat feloldották. Az összecsapásoknak 4 civil halálos áldozata volt, és több száz sebesültje. Forrás: Wikimedia Commons

Nagy Britanniában az északír régió a legtöbb falfestmény otthona, itt a politika szövi át igen mélyen a műalkotások témáját, az északír függetlenségért vívott harc, nem egyszer az IRA terrorakciói, vagy épp a vallási ellentétek jegyében.

Manapság a brit városok sokaságában is találhatunk modern műalkotások, például Glasgow számtalannak ad otthont.

A magyar Bajó Gyula alkotása is látható Stevenage-ben, a fali kerámia a brit nemzeti örökség része (nem ez az egyetlen fali kerámia mozaikja a művésznek). Vajon itthon hányan ismerik a nevét? Forrás: Wikimedia Commons

Az Art UK önkéntesek segítségével méri fel és örökíteni meg az ország megszámlálhatatlanul sok modern falfestményét, domborművét és hasonló műalkotásait. A digitalizáció során a műről és az alkotóról is igyekeznek a legtöbb információt begyűjteni, majd térképes katalógus is készül. Emellett a hatalmas munka részeként meginterjúvolnak számos alkotót, elkészítik a képek leírásait, amikből a vakok is megsejthetik, mit ábrázolnak ezek a művek. Ebben nemcsak az önkénteseik, hanem számos partner cég is segíti a szakembereket. A fali műalkotásokat felmérő projekt egy korábbi, nagy sikerrel zárult, utcai szobrokat felmérő utóda lesz.

Bár az Art UK az elmúlt években már számos falfestményt digitalizált, azóta egyre népszerűbbé vált ez a típusú művészet, sok település él a lehetőséggel, hogy a sokszor szürke házfalakat valami jellegzetes, színes, figyelemfelkeltő, vagy épp az adott hely történetéről mesélő alkotással dobják fel.