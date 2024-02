Római kori településre bukkantak Angliában

Ritka, Mercurius, azaz Hermész istent ábrázoló agyagfigurát találtak a délkelet-angliai Small Hythe közelében – számol be a The Guardian, amely fotókat is közölt. Nagy-Britanniában eddig kevesebb mint tíz hasonló leletet tártak fel.

A szobrocska töredéke egy korábban ismeretlen római kori településnél került elő, néhány kilométerre, a parton a korszakban egy forgalmas kikötő feküdt. A térség a lecsapolások és rekultiváció, valamint a helyi folyótorkolat eliszaposodása miatt drasztikusan átalakult a római kor óta.

Nathalie Cohen, a National Trust régésze szerint rendkívül izgalmas felfedezésről van szó. Az ókori település kis kiterjedésű és szerény presztízsű volt, ennek ellenére létfontosságú lehetett a logisztikai láncban a fa és a vas kivitele, illetve a kontinensről származó anyagok behozatala szempontjából.

A lelőhelyen egyéb tárgyak, köztük egy, a Classis Britannica római flotta jelével díszített csempe is előkerült. A legfontosabb lelet kétség kívül a Mercurius-figura, amelyből csak a jellegzetes, szárnyas fejdíszt viselő fej maradt meg. A kereskedelem és pénzügyi sikerek istene a görög-római mitológia népszerű alakja volt, agyagszobrai azonban ritkák, elsősorban fém darabok ismertek.

A pipaföldből, azaz pipaagyagból készült figurák alapanyaga a mai Németország és Franciaország területéről származik. Pipaföld felhasználásával a korabeli Britanniában elsősorban női istenségeket, így Venust jelenítették meg.

A szakértők azt feltételezik, hogy a Mercurius-figurát szerényebb, civil felhasználásra szánták, nem egy templomhoz tartozott. Úgy tűnik, hogy a tárgyat szándékosan törték el, ami talán rituális jelentőségre utal.