A világ egyik legősibb rúzsára bukkantak

Egy friss tanulmány alapján a világ egyik legrégebbi rúzsát találták meg – számol be a Live Science. A tárgy élénkvörös pigmentből áll, amelyet egy kőből készült fiolába helyeztek.

A lelet még 2001-ben került elő a délkelet-iráni Dzsiroft bronzkori lelőhelyén, miután a Halil folyó elárasztott és elsodort több, az időszámítás előtti 3. évezredre datálható sírt. A fiola számos más lelettel együtt ekkor került a felszínre, a helyiek több tárgyat elvittek. A rúzst és más leleteket ma a Dzsirofti Múzeumban őriznek.

A kutatók a közelmúltban szénizotópos elemzésnek vetették alá a festékanyagot, és megállapították, hogy az időszámítás előtt 1936 és 1687 közötti időszakból származik. „Az anyag, amelyet az üvegcséből kinyertünk, nagyon sötét és porszerű volt” – nyilatkozta Massimo Vidale, a Padovai Egyetem munkatársa és a csapat tagja. Maga a fiola egy nád szegmensét utánozza.

A pigment keveréke túlnyomórészt zúzott, a vörös színért felelős hematitból készült, de más ásványokat, így mangánitot is megtalálni benne. A kozmetikumhoz kvarcszemcséket is adtak, elképzelhető, hogy a csillogás fokozása érdekében. A rúzs nyomokban növényi rostokat is tartalmazott, amelyeket a termék illatosítása miatt adhattak hozzá.

A korabeli Irán területén a nők előszeretettel használtak szépségápolási termékeket. A fiola kialakítása arra utal, hogy kényelmesen lehetett az egyik kézben tartani, míg a másik kéz egy tükröt tarthatott. Az időszámítás előtti 12. századból ismert egy egyiptomi papirusz, amelyen egy fiatal nő hasonló módon festi az ajkát.

Vidale és társai úgy vélik, hogy az általuk feltárt rúzs jelenleg a legősibb ismert ajakfesték. „De arra számítok, hogy hamarosan más kollégák is azonosítanak majd régebbi példákat” – tette hozzá a kutató.