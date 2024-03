Arannyal teli ősi sírt találtak

Lámpások városa – élő történelem és hagyomány

A vietnámi Hoi An (Hội An) óvárosa 1999 óta az UNESCO Világörökség része, a kézművesség és népművészet ma is megélhetésül szolgál a legtöbb lakosnak, ahogyan évszázadok óta. Kiváló minőségű textil, bőr, valamint kerámia tárgyakat készítenek. A város őrzi a 15-19. századi délkelet-ázsiai kereskedelmi kikötővárosok képét. Épületei és utcaterve a helyi és a külföldi – kínai, japán és európai – hatások keverékét tükrözik. Különös, mégis „egységes kavalkádot” mutat.