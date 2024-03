Az utánozhatatlan terepjáró, amely kivételes dolgokra képes (X)

A megállíthatatlan terepjárócsalád tagjai úgy sugároznak magabiztosságot és erőt megjelenésükkel, hogy ezt valódi képességeik is alátámasztják. A Defender 90, 110, 130 és Hard Top modellekkel te is úgy érezheted, hogy nemcsak az autód, te is mindenre képes vagy.

Mindenre képes

A ma Defendere a legendás Land Rover Series I terepjárók modern reinkarnációja, amely a teljesítmény, a közúti és terepképességek legmagasabb szintjét testesíti meg: te is bárhova útnak indulhatsz vele. A Land Rover Defender a legextrémebb körülmények között végzett teszteket is kiállta a fejlesztés során. A 3,9 millió km-es tesztprogramban több mint 73 ezer akadályt kellett leküzdeni, a dubaji Al Badayer homokdűnétől a Utah állambeli Moab környékén található sziklaösvényeken át az északi sarkkörig.

A Defender off road terepen így bizonyítottan kiválóan teljesít, menet- és terepképességeinek köszönhetően a természet és a szélsőséges időjárás sem jelent neki akadályt. Összkerékhajtási rendszerét elektronikus kipörgésgátló támogatja, lehetővé téve a precíz manőverezést bármilyen terepen, de a dinamikus haladást a légrugók, a 900 mm-es gázlómélység, valamint a Terrain Response rendszer is segítik.

A Defender magabiztosságát a képességei mellett a különleges, önhordó karosszériája is fokozza. A könnyített alumíniumváz edzett acélelemekkel egészül ki a stratégiailag fontos pontokon, amely így különösen strapabíróvá és időtállóvá teszi az autót, hogy a kalandokból a lehető legtöbbet hozhasd ki.

Stílusos társ a mindennapokban

A szakmai elismerések sorát magáénak tudó Defender nemcsak a szélsőséges helyzetekben megbízható partner, a városi forgatagban és az autópályán is magabiztosságot kölcsönöz vezetőjének. A Defender V8 motorral szerelt változatai kevesebb mint 5 másodperc alatt érik el a 100 km/órát.

A modellek jellegzetes, karakteres megjelenéséhez stílusos, praktikus és kényelmes belső tér társul. A magával ragadó vezetési élményt modern vezetéstámogató funkciók és technológiai megoldások támogatják, a szórakoztatásról pedig többek között az ösztönösen kezelhető, díjnyertes Pivi Pro infotainment rendszer és a Meridian Surround audiorendszer gondoskodik.

Munkára is befoghatjuk kedvencünket: akár 3500 kg-ot is vontathatunk vele, és az utánfutóval való tolatás is gyerekjáték a tolatásvezérlő rendszer segítségével.

Széles modellválaszték egyedi igényekre szabva

A terepjáró-család legkisebb tagja a háromajtós, akár hatszemélyes változatban is elérhető Land Rover Defender 90 egy igazi kompakt társ.

A tökéletes arányokkal rendelkező, ötajtós Land Rover Defender 110 opcióként harmadik üléssorral is bővíthető, így kényelmes az egész család vagy egy baráti társaság számára.

A legnagyobb testvér, a Land Rover Defender 130 pedig kategóriaelső helykínálat tekintetében, hiszen három teljes értékű üléssorán akár nyolc felnőtt utasának kínál feledhetetlen kalandokat.

A kishaszongépjármű-kategóriát keresők a 110-es tengelytávval elérhető Land Rover Defender Hard Top modellel érezhetik magukat legyőzhetetlennek.

Találd meg az igényeidhez leginkább illő Defendert, és indulj útnak vele!

További információk: https://www.landrover.hu/defender/overview