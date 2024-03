Megszépült Klevei Anna

A német hercegnőt VIII. Henrik vette feleségül 1540-ben, és ehhez alapul szolgált a Holbein-féle, 1539-es portré. A festmény kimondottan azzal a céllal született, hogy Henrik megnézhesse rajta a kiszemelt jövendőbelijét, ezért is mutatja Annát pont szemből a kép, így minden arcvonása megfigyelhető.

Nemrégiben sikerült a festményt megtisztítani az évszázadok alatt rárakódott piszoktól, így Anna visszanyerhette régi szépségét, amiről annak idején Henriket is meggyőzte Holbein mester.

Bár amikor Henrik személyesen is találkozott Annával, már nem tetszett neki, a házasságot mégis megkötötték, ő lett a negyedik feleség. Azonban a frigy nem tartott sokáig, azt el se hálták, és fél évvel később érvénytelenítették. Anna a szerencsések közé tartozhatott: ahelyett, hogy a férje lefejeztette volna, birtokot és kastélyokat kapott, és a király kegyeit élvezhette annak élete végéig. Henrik a szűz királynét húgának nevezte és ekként kezelte.

A Holbein-féle portré a Louvre megnyitása, 1793 óta a múzeumban volt, és ugyan rengeteget tanulmányozták, a most elvégzett felújítást volt az első jelentős munka rajta. Holbein Henrik udvari festőként dolgozott, a király maga küldte el „feleségnézőbe”. Így született meg a tinédzserként már özvegy dán Krisztina portréja is 1538-ban, akinek azonban eszében se volt hozzámenni egy olyan uralkodóhoz, aki kivégeztette a korábbi feleségét. Eztán következett Anna, akit tanácsadója, Thomas Cromwell javasolt, politikai megfontolásokból, persze. A festmény Annát annak a természetes, szelíd szépségnek mutatta, aki valójában volt – és ezt csak most ismerhettük meg, a koszréteg eltűnése után.