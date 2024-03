Vincze Adrienn a külföldön legsikeresebb magyar női fotós (X)

Karrierjének következő kiemelkedő pontját a 2023-as év hozta el, amikor a Londoni Természettudományi Múzeum rendezésében az Év természetfotósa (WPOTY) címért zajló versenyen közel 50.000 versenyzőből hozta el a harmadik helyezettnek járó díjat “Városi vadélet” kategóriában. A verseny a természetfotózás legnagyobb presztízsű versenye. Adrienn, aki akkor még csak másodszor pályázott életében, máris képviselhette Magyarországot fiatal női fotósként a díjátadó gálán és a sajtóeseményeken. Nyertes képe felkeltette a nemzetközi sajtó érdeklődését is, a művész rendhagyó módon a “Végső benyomás” című képével nem csak állat- és természetvédelmi szempontból szólítja meg a közönséget, de az élet és halál találkozásának motívumát egyedi módon jelenítette meg egy tudományos téma keretein belül.

Londoni, párizsi, new york-i, washingtoni, siennai és budapesti versenyeken, az ott megjelenő képei számtalan díjat, kiemelt kurátori elismerést is hoztak. Adrienn az első magyar, aki megszerezte a National Geographic okleveles oktatója címet 2019. július 7-én.

Adrienn a fotózás mellett éveken át vezetőként részt vett egy jelentős helyi és regionális állatvédelmi projektben (Európai Uniós Direktíváknak Megfelelő Állatkert Szerűen Működő Állatmenhely). Munkássága először veti fel és helyezi tudományos alapokra az állatok elleni bűnözés témáját, fókuszában a nagy állatok védelmével, amelyre kiemelt figyelmet fordít.

Napjainkban oktatással igyekszik tudatosítani az állatvédelmi problémákat a szakterületén előadások és nemzetközi szerepvállalás révén. Évekig dolgozott állatok mellett, mentéseket szervezett és koordinált, sok esetben lépett fel állatorvosi asszisztensként. A Budapesti Corvinus egyetemen végezte el az alap és mesterképzést, Kereskedelem és Marketing – Nemzetközi Marketing, valamint Vállalkozásfejlesztés mesterdiplomával rendelkezik. Posztgraduális tanulmányait etológiával egészítette ki. Fotográfiai díjai mellett az egyetemi évek alatt Közgazdasági Díjat is kapott a szakdolgozatában végzett kiváló tudományos munkájáért.

A Nagymacskák színezőkönyv koncepcióját a 2020-ban, a lezárások alatt álmodta meg, ezzel egyedit alkotva a színezőkönyvek piacán. Csokorba gyűjtötte a nagymacskákról készített nemzetközileg díjazott képeit, egyedi élményt nyújtva a könyv olvasóinak.

A színezőkönyv missziója, a “tanítva mesélni” filozófiája: a könyvben olyan mintákat színezhetnek ki a gyermekek és a felnőttek is, amelyek mintáinak mindegyike az adott élőlény élőhelyére vonatkozó, természeti és kulturális elemekből merít. Szorosan együttműködve a grafikákat megalkotó művésszel, gondos kutatómunkának eredményeképpen jelennek meg a grafikákban mind a növények, mind a kulturális elemek. A színezhető oldalak tetszés szerint kivehetőek a könyvből, ezzel lehetővé téve nemcsak a még kényelmesebb színezési élményt, de emlékbe is eltehető. A könyv a Képes Krónikák Kiadó gondozásában jelent meg itthon, de a tervek szerint hamarosan a polcokon lesz Angliában és Franciaországban is.