Megtalálták Nagy-Britannia Pompejiét

Lenyűgöző betekintést nyújt a bronzkori élet mindennapjaiba a Nagy-Britannia Pompejijeként emlegetett lelőhely – számol be a Live Science. A Must Farmot a 2015-2016-os feltárási szezon során találták meg Kelet-Anglia egy mocsaras részén. Az időszámítás előtt 850 körülre datált település négy nagy, fából készült kerekházból és egy szögletes struktúra maradványaiból áll. Az ásatásokon számos lelet, sőt emberi csontok is előkerültek.

A lelőhely nagyrészt elpusztult egy tűzvészben, amely mintegy 3000 évvel ezelőtt nyelte el a falut, ezt követően a területet az emberek teljesen elhagyták. A híres, olaszországi Pompejihoz hasonlóan a katasztrófa részben konzerválta a korabeli környezetet.

A helyszín felfedezése óta eltelt években a kutatók alaposan megvizsgálták a Must Farmot, számos izgalmas felfedezést téve, a cölöpökre emelt kerekházak például sokat elárultak a korabeli építészetről és mindennapokról. „Ezek az emberek magabiztos és ügyes házépítők voltak” – nyilatkozta Mark Knight, a Cambridge-i Egyetem munkatársa és a csapat tagja, hozzátéve, hogy az épületek jól illeszkedtek a vizenyős tájba.

A régészek többek között 3 méter hosszú farudakat, edényeket, textiltöredékeket, egy baltát, egy állati zsírokkal kevert búzaalapú kása maradványait tartalmazó cserépedényt, egy falapátot, állati csontokat, valamint a mai Dánia és Irán területéről származó gyöngyökből készült nyakláncot fedeztek fel. Az edények és tálak kémiai elemzése méz, valamint kérődzők, így szarvas húsának nyomait is kimutatta. Chris Wakefield, a csapat tagja szerint ez arra utal, hogy a korabeliek mézes húst fogyasztottak.

Azt, hogy mi okozta a végzetes tűzvészt, talán sosem fogják kideríteni. Az egyik lehetséges forgatókönyv, hogy a települést támadás érte, ez azt is megmagyarázná, hogy a lakók utóbb miért nem tértek vissza.