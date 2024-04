Elveszett középkori kincset kutatnának fel Angliában

A West Norfolk and King’s Lynn Archaeological Society (WNKLAS) régészei Földnélküli János (1199-1216) elveszett kincse után kutatnak – számol be a Heritage Daily. Jánost sokan az angol történelem legsikertelenebb királyának tekintik, uralkodása alatt elvesztette Normandiát, szinte állandó konfliktusban állt Franciaországgal, illetve a saját báróival, és egy időben még a pápával is szembehelyezkedett.

A bárók lázadása vezetett el 1215-ben a Magna Carta nevű megállapodás megszületéséhez, amely utóbb az angol alkotmányos rendszer egyik legelső alapdokumentuma lett. János nem tartotta be a Magna Carta feltételeit, zsoldossereget kezdett toborozni, a bárók ezért felajánlották a koronát Lajos francia hercegnek, és visszavonulásra késztették Jánost.

János király vadászat közben Forrás: Wikimedia Commons / CC0

A történet szerint ahogy az angol király 1216-ban az ország keleti részén, a Wash nevű öblös, mocsaras, vizes területen kelt át kíséretével, a koronaékszereket és más tulajdonait szállító szekerét elnyelte a futóhomok és a víz. A WNKLAS munkatársai most abban bíznak, hogy felkutathatják az elveszett kincseket.

A kutatók Fenlandsben, a Walpole Marsh melletti területen végeznek majd vizsgálatokat, amely napjainkban 8 kilométerre fekszik a partoktól. A középkorban a terület egy óriási mocsár volt, amelyen gyakoriak voltak az áradások. A kutatás helyszínét egy lidaros légi felmérés után határozták meg.

Clive Bond, a WNKLAS elnöke szerint a területen bizonyosan rejtőzik valami, a helyi folyórendszer viszont igen változó és dinamikus, ezért nem lesz könnyű a munka. A környékre egyébként 2024 végére egy napelemparkot tervez az Enso Energy, a cég jelentése alapján a területre nem vonatkoznak tájképi, örökségvédelmi vagy ökológiai előírások.