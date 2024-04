A törökök által elpusztított település maradványaira bukkantak

Forrás: blue sky in my pocket / Getty Images

Középkori település maradványaira bukkantak a dél-szlovákiai Rimaszombatnál (Rimavská Sobota) – számol be a The Slovak Spectator. A leletek egy új ipari park építését megelőző feltáráson kerültek elő.

A kutatók úgy gondolják, hogy a Kelecsény (Kľačany) néven ismert középkori településre bukkantak. A Besztercebányai Regionális Műemlékvédelmi Hivatal szerint a települést egy 1557-es forrás hanyatlónak írja le, pusztulását a török portyákkal hozták összefüggésbe.

Az ásatáson ókori leleteket is megtaláltak: a római korból származó, ércfeldolgozására szolgáló kemencék, kohászati törmelékek és különböző félkész termékek is előkerültek. Feltártak továbbá egy korabeli települést is, szakértők szerint ez az első szisztematikusan vizsgált római kori település a régióban.

A kutatók jelenleg több mint 150 régészeti objektumot tanulmányoznak, a régészeti kutatások feltételezhetően a későbbiekben is folytatódnak majd.