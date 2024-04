Több száz leletet rejtett egy ősi, kínai sír

3000 éve elhunyt előkelő nő sírjára bukkantak az észak-kínai Sanhszi tartományban – számol be az Arkeonews. Az M1033 jelű nyughelyet a Dahekou nevű temetőben találták meg, a lelőhelyen 2007 óta több mint 600 sírt és 20, szekeret és lovakat őrző gödröt tártak fel.

A maradványok a Nyugati Csou-dinasztia idejére datálhatók. A temető felfedezése fényt derített egy állam, a Ba létezésére, amelyet a korabeli szövegekben nem dokumentáltak.

A helyi bronzfeliratok arra utalnak, hogy az állam klánjának neve Ba, legfőbb uralkodója pedig Ba bo volt – a bo egyfajta előkelő rangot jelölt az ókori Kínában. A mai Sanhszi tartomány nagy része ebben az időszakban a Csin állam ellenőrzése alatt állt, a lelőhely rendkívül értékes a korabeli kulturális kölcsönhatások kutatása szempontjából.

A most bemutatott sír több szempontból is érdekes, a közelében például egy feláldozott állat maradványai is megtalálhatóak. Csie Jaoting, a tartományi örökségvédelmi és régészeti intézet munkatársa és az ásatás vezetője szerint maga a nyughely egy nő csontjait őrizte.

A sír tulajdonosa 31-34 éves korában halhatott meg, testét fekvő helyzetben, egyenes végtagokkal temették el. Az elhunyt a Nyugati Csou korszak közepén, időszámítás előtt 1046 és 771 között élhetett, és előkelő származású volt. A nyughelyből összesen 430 temetkezési leletet, köztük bronztárgyakat, kerámiát, jáde leleteket és kagylóhéjból kialakított tárolókat találtak.