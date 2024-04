Több száz éves orvosi protézist találtak

Forrás: Anna Spinek; © 2024 Elsevier Ltd.

Egy friss tanulmány alapján több száz éves orvosi protézisre bukkantak a krakkói Assisi Szent Ferenc-templomban zajló ásatásokon – számol be az Arkeonews. A közel 300 éves eszköz egy szájpadhasadékkal küzdő férfi számára készült.

„Valószínűleg ez az első hasonló lelet nemcsak Lengyelországban, hanem Európában is. Ilyen eszközök nem találhatóak meg intézményi vagy magángyűjteményekben” – mondta Anna Spinek, a lengyelországi Hirszfeld Immunológiai és Kísérleti Terápiás Intézet antropológusa és a csapat tagja.

A tárgyat úgy tervezték, hogy viselője szájpadlásába illeszkedjen. A hasadék akkor alakul ki, amikor a kemény szájpadlás nem záródik be a terhesség alatt, ami megnehezíti a nyelést, a légzést és a beszédet is. A rendellenesség napjainkban sebészeti úton korrigálható, 300 éve azonban ilyen műtétekre nem volt lehetőség, a megoldást így a protézis jelentette. A hiányzó részek pótlásával valószínűleg már az ókorban is kísérleteztek.

A kivételes, lengyelországi eszköz két részből áll. A kemény szájpadlást utánzó fémlemez egy gyapjúpárnára van erősítve, amelyet úgy terveztek, hogy kényelmesen rögzítse a protézist, amikor a szájba illesztik.

A 3,1 centiméter hosszú lelet 5,5 grammos, homorú alakú, és úgy tervezték, hogy felfelé íveljen az orrüreg felé. A szakértők pásztázó elektronmikroszkóppal és röntgenspektroszkópiával elemezték a tárgyat, és megállapították, hogy a protézis fém részei elsősorban rézből állnak, de nagy mennyiségű aranyat és ezüstöt is tartalmaznak. A gyapjú nyomokban ezüst-jodidot tartalmaz, ezt valószínűleg antimikrobiális tulajdonságai miatt adták az anyaghoz.