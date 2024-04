Ritka égi esemény tárhatja fel a Stonehenge titkát

Azt, hogy a Stonehenge a naphoz van igazítva, régóta tudják a szakemberek, az összehangoltság különösen a napfordulók idején figyelhető meg. A közelmúltban ugyanakkor olyan projektet indítottak el, amely egy kevésbé ismert kapcsolatot, az ősi emlékmű és a hold összefüggését hivatott feltárni – számol be a The Guardian.

18,6 évente a holdkelte és holdnyugta a lehető legtávolabb helyezkedik el a horizonton.

A ritka esemény 2025 januárjában következik majd be ismét, ami különleges lehetőséget ad a régészek, csillagászok és archeocsillagászok számára, hogy megvizsgálják a Stonehenge újabb titkát. Egyes szakértők úgy vélik, hogy a struktúra építői nagyon is tisztában voltak a különleges holdi eseménnyel, egyes sírokat és köveket pedig ezen égi jelenséghez igazítva helyeztek el. Az English Heritage szervezet a ritka esemény napjára több különleges rendezvényt is szervez, és élő közvetítéssel is készül majd.

A Stonehenge korai története során, időszámítás előtt 3000 és 2500 között a helyiek a területen halottaik hamvait temették el áldozati tárgyakkal együtt. Ezen nyughelyek többnyire az emlékmű délkeleti részén összpontosulnak, nagyjából a hold legdélebbi felbukkanásához hangolva.

Clive Ruggles, a Leicesteri Egyetem munkatársa szerint négy álláskő, amelyek a marlborough-i West Woodsból származnak, látszólag szintén a hold szélső pozíciójához vannak igazítva, hogy ez szándékos-e, arról régóta vitatkoznak a kutatók. Mint a szakember kiemelte, az emberek több tízezer évre visszamenőleg tudatában voltak a holdfázisokkal, kollégáival most azt szeretné bizonyítani, hogy a Stonehenge korában az emberek felfigyeltek rá, amikor az égitest szokatlanul távol kelt és nyugodott, ezt pedig idővel különösen elkezdték tisztelni.

„Izgatottan várjuk, hogy az archeocsillagászok briliáns csapatával együtt dolgozhassunk a Stonehenge és a nagy holdállások közötti lenyűgöző kapcsolat feltárásán. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy mélyebbre ássuk magunkat az emlékmű ősi rejtélyeiben és az égi jelenségekkel való összefüggéseibe” – mondta Jennifer Wexler, az English Heritage szakembere. A munka részeként a kutatók amerikai szakértőkkel is összefognak, hogy összevessék a hold és a Stonehenge, illetve az égitest és a coloradói Chimney Rocknál található régi, őslakos település kapcsolatait.