Elveszett városokat tártak fel Kínában

Nyolc ősi város több mint 2000 évvel ezelőtti romjait tárták fel az elmúlt években a kínai Hopej tartományban, Csiongan régiójában – számol be a China Daily. A fejlesztés alatt álló térségre gyakran hivatkoznak a jövő városaként, a maradványok viszont arra utalnak, hogy a terület komoly történeti múlttal is büszkélkedhet.

A legkorábbi romok a hadakozó fejedelemségek korára (időszámítás előtt 475-221) datálhatók. A Nanyang nevű lelőhely és a környező, kapcsolódó helyszínek közel 18 négyzetkilométeren terülnek el, a térség kulturális emlékei közel 3000 évet ölelnek fel a neolitikumtól a Csin-dinasztiág (időszámítás szerint 1115-1234). Szintén igen régi városnak számít Csiongcsou, amely az öt dinasztia és a tíz királyság kora (907-960) idején épült, az eredeti városfalak bizonyos szakaszai még mindig láthatóak.

Kína 2017-ben jelentette be Csiongan létrehozását, a terület Rongcseng, Ancsin és Csiongcsian megyéket, valamint egyes szomszédos területeket foglal magába. A Hopej tartományi örökségvédelmi és régészeti szakemberek már abban az évben, májusban megkezdték a feltárásokat az 1770 négyzetkilométeres régióban. Eddig több mint 20 ezer négyzetméteren végeztek ásatásokat, és több mint 4000 leletre bukkantak, amelyek között bronz-, jáde- és kőtárgyak, porcelánok, valamint kerámiák is akadnak. A csapat 263 mozdíthatatlan kulturális emléket is felfedezett.

Lei Csianhong, a projekt vezetője szerint Csiongan építés alatt áll, és a jövő városaként ismert, ám a leletek azt mutatják, hogy nem egy üres területre tervezték: a térség gazdag történelemmel és kultúrával büszkélkedik. A helyi maradványok több kultúra integrációjáról és a köztük való interakciókról árulkodnak.