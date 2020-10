Újragondolt dinoszauruszok

ÍRTA: MICHAEL GRESHKO

Egy fagyos januári délutánon Susannah Maidment, a Brit Természetrajzi Múzeum kurátora Londonban áll egy tavacska partján, és egy dinoszauruszcsordát bámul. Az ő társaságában járom éppen a Crystal Palace Parkot, ahol 1854-ben a világon először láthatott a publikum dinoszauruszokat. A dinószobrok az első perctől hatalmas sikert arattak, és a lelkesedés azóta sem csillapodik.

Yi qi siklik két fürdőző, fácánnyi Tianyulong fölött. Megőrződött lágyszöveteinek elemzéséből az derült ki, hogy a Yi qi ujjai között szárny feszült. Forrás: MICHAEL HABIB, LOS ANGELES MEGYE TERMÉSZERAJZI MÚZEUMA, EGYESÜLT ÁLLAMOK; MICHAEL PITTMAN, HONGKONGI EGYETEM

Két hím Edmontosaurus küzd a párzótársért. A nagy testű hadrosaurusok vélhetően összetett társas viszonyok között éltek, és morgásokkal kommunikáltak egymással. Forrás: DAVID C. EVANS, ROYAL ONTARIÓI MÚZEUM, KANADA; PHIL BELL, ÚJ-ANGLIAI EGYETEM

A Crystal Palace dinoszauruszai – csaknem 140 évvel azelőtt, hogy Steven Spielberg filmje, a Jurassic Park megborzongatta a világot – már tömegeket vonzottak: három évtizeden át évről évre jó kétmillióan voltak rájuk kíváncsiak. Maga Charles Dickens is megemlíti a Crystal Palace egyik dinoszauruszát Örökösök című regényében. A Crystal Palace-i Dinoszauruszok Barátai Társaság két vezetője, Ellinor Michel és Sarah Jayne Slaughter kíséretében lépünk be a kapun, és sétálunk el a tóhoz, hogy alaposabban szemügyre vehessük a 166 éves szobrokat. Mellig érő gumicsizmában kelünk át a szigetre, de én már az első lépést elhibázom, belecsobbanok a vízbe. Nagy üggyel-bajjal a partra kecmergek, bűzlök az iszaptól. „Hozta isten a Dinoszaurusz-szigeten!” – rikkantja Slaughter fülig érő szájjal. A páfrányok és szivacsos moszatágyak között álló zöld szobrok ma is csodásak, sőt fenségesek.

A két kréta időszaki növényevő Iguanodon óriási leguánra emlékeztet. Az orrukra képzelt páros kitüremkedésről azóta kiderült, hogy valójában a hüvelykujjuk része volt. Kicsit azért avíttnak érzem a szoborseregletet, de Maidment hangsúlyozza: a Crystal Palace dinoszauruszai a maguk idejében a legfrissebb tudományos ismereteket testesítették meg, az addig talált néhány fosszília és már jól ismert hüllők összevetésén alapultak.

Élénk zöldeskék tojások veszik körül a földközelben készített fészekben az apaállat óvó tekintete mellett tojásából kibúvó Deinonychus-fiókát. FORRÁS: JASMINA WIEMANN, YALE EGYETEM, EGYESÜLT ÁLLAMOK

Spinosaurus aegyptiacusok űznek egy Onchopristist, ősfűrészeshalat. Az ő idejükben, 95 millió éve még folyók hálózták be a mai Marokkó területét. Forrás: NIZAR IBRAHIM, A NATIONAL GEOGRAPHIC ÖSZTÖNDÍJASA

A kutatók ma már nem kalapáccsal és vésővel, hanem orvosi szkennerrel, részecskegyorsítóval és vegyelemző eljárásokkal bontják ki a beágyazó kőzetből a maradványokat, így a legapróbb, legrejtettebb vonásokat is földeríthetik. A tojások és a tollazat színétől az agyi jellegzetességekig döbbenetesen sokrétű ismeretanyaggal bővült és egyre gazdagodik a modern dinóenciklopédia, tömérdek újdonság derült ki a dinoszauruszok születésével, egyedfejlődésével, küllemével és életmódjával kapcsolatban. Ilyen módon nemcsak a dinoszauruszokról kialakult közkeletű kép lesz egyre árnyaltabb, hanem bizonyos értelemben életre is kelnek ezek a fantasztikus lények. Az Edinburgh-i Egyetem paleontológusa, Steve Brusatte nem habozik kijelenteni: a dinoszauruszkutatás manapság valóságos aranykorát éli.

