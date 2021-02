Darázsfürkész

Lehetetlen lenne már kideríteni, vajon hogy kerülhettek a Costa Rica-i fürkészdarazsak a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményébe. Az azonban bizonyos, hogy a 900 ezer példányt felvonultató Hártyásszárnyúak Gyűjteményében négy fürkészdarazsat Szépligeti Győző, a Zircen született hírneves természetrajztanár jellemzett elsőként valóban tudományos igénnyel. Leíró munkáját azóta is etalonnak, mértékadónak tekintik a fürkészdarazsak kutatói. Szépligeti érdeklődését a botanika, avagy Linné szavaival „a szeretetre méltó tudomány” keltette fel először. Amerre csak eljutott a Trianon előtti Magyarországon, a tanár hatalmas növénygyűjteménnyel tért vissza, és az anyagból gazdag herbáriumot állított össze. Érdekelték a növényeken keletkező gubacsok is, és mert észrevette, hogy a gubacsok apró darazsak munkálkodása nyomán alakulnak ki, nekiállt hát a darazsakat is vizsgálni.

A Nemzeti Múzeum hártyásszárnyú-gyűjteményét gondozó Mocsáry Sándor sugallatára a fürkészdarazsakra összpontosította figyelmét. A magyarországi faunát elemző dolgozatai külhoni tudósok figyelmét is felkeltették. Mivel a nagy európai múzeumokban ezrével sorakoztak az azonosítatlan fürkészdarazsak, Szépligetit hamarosan elárasztották fel nem dolgozott anyagokkal. A világ minden tájáról érkeztek hozzá minták – végül is közel kétezer, korábban nem ismert fajt tárt fel a tudomány számára. Mocsáry és Szépligeti életre szóló barátságot kötött, ami azonban még ezzel együtt is rövidnek bizonyult: Szépligeti alig három évvel nyugdíjba vonulása után, 60 évesen elhunyt. A fürkészdarázsfajok típuspéldányai, amelyeket leírt, ma is a Természettudományi Múzeum féltett kincsei közé tartoznak. Négy fürkészdarazsát pedig minden mai rovarkutatónak kötelező ismernie.

A cikket pár nappal hirtelen bekövetkezett halála előtt írta Merkl Ottó a Magyar Természettudományi Múzeum Bogárgyűjteményének főmuzeológusa, az Állattár frissen kinevezett igazgatója, a magyar Rovartani Társaság alelnöke, nemzetközi hírű tudós.

Szerkesztőségünk mély együttérzéssel búcsúzik biológus szakmai tanácsadójától.