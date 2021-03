Paradicsomi oltalom

ÍRTA: JAMIE SHREEVE

FÉNYKÉPEZTE: CHARLIE HAMILTON JAMES

Az Osa-félsziget az egyik legtermékenyebb táj a Földön. Bár a bolygó felszínének nem egészen a százezrelékét foglalja el, az összes növény- és állatfaj 2,5 százaléka megtalálható itt. Síkvidéki esőerdői, köd- és mangroveerdői, mocsarai, lagúnái több ezer fajnak nyújtanak menedéket.

A kameracsapdába néző pumát a masina zárjának a kattanása riaszthatta meg. A természetvédők és a helyi környezetbarát szállásadók által kihelyezett szerkezetek tanúsága szerint az 1990-es évek vége óta a puma és más nagymacskafajok osai állománya egyre gyarapszik. Igaz, az itt élő jaguárok száma máig nagyon alacsony. Forrás: CHARLIE HAMILTON JAMES

A lármás arakangák és a pókmajmok mellett számos olyan vad él errefelé, amely az egykori

élettere nagy részéről már teljesen kiszorult. Az Osa erdőiben a vadmacskák öt különböző fajtája portyázik, a csendes-óceáni partokra négy tengeriteknős-faj egyedei rakják tojásaikat, szülni készülő pörölycápák és hosszúszárnyú bálnák is beúsznak a Golfo Dulce fjordba.

Csakhogy az Osa sérülékeny ökoszisztémája a közelmúltban kétszer is kis híján elpusztult. Ennek a háttérben ráadásul nem is óriáscégek álltak, hanem olyan helyi lakosok, akik azért irtották az erdőt, mert a napi betevőjüket így biztosították, vagy aranymosással foglalkoztak, néhány dollár reményében. Az egykor a végsőkig kiszipolyozott természetet azonban az utóbbi években több itteni falu népe is szenvedélyesen védeni kezdte. Ma már nem az évszázados fákat irtják, hanem ösvényt vágnak csupán, azt is csak az ide látogató ökoturisták kedvéért. A védett vadak helyett pedig az orvvadászokat igyekeznek csapdába ejteni.

Trópusi delfinek rajzanak a Drakeöböltől nagyjából 24 kilométerre nyugatra lévő csendes-óceáni Isla del Caño körül. A gazdag zsákmány ígérete többezres óriásrajokat is képes a félsziget partjaihoz vonzani. Forrás: CHARLIE HAMILTON JAMES

Most azonban ezt a csodás tájat újfent veszély fenyegeti. A koronavírus-járvány néhány hónap alatt teljesen kivéreztette Costa Rica gazdaságát, hiszen véget vetett az országnak dollármilliókat termelő és a környezetvédelmet is jövedelmező üzletággá varázsoló turizmusnak. Nem sokkal azután, hogy nemcsak a józan belátásuk miatt, hanem a szívük sugallatára is lelkiismeretesen óvni kezdték a természeti csodát, ahol élniük adatott, az Osa-félsziget lakói most újra azzal kénytelenek szembesülni, hogy valamiből nekik is meg kell élniük.

„Hiába érzik a magukénak a természetet az itt élők. Ha választaniuk kell, hogy enni adnak-e a családjuknak, vagy védik a környezetet, nekik is a család lesz az első” – hívja fel a figyelmet a nyilvánvalóra az Osa Conservation csapatában dolgozó Hilary Brumberg, aki Doña Celedonia birtokán az erdő újratelepítését irányította.

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2021. márciusi lapszámában.