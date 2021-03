Véghajrában a versenyagár

2020 augusztusában még nádszálkarcsú versenyagarak viharzottak körbe a floridai St. Petersburg agárpályáján, a Derby Lane-en. Decemberben azonban az állam két másik pályájával együtt az ország legrégibb, megszakítás nélkül üzemelő pályájának is be kellett zárnia, mert Florida törvényhozói az agarak védelmében a versenyeket és a sportfogadást is betiltották.

Forrás: Erika Larsen