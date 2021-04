Erdőtüzek mérgező füstje

ÍRTA: CYNTHIA GORNEY

FÉNYKÉPEZTE: STUART PALLEY

Tavaly júliusban egy észak-kaliforniai mellékúton defektet kapott egy autó, szétdurrant a gumi, a felni fémpereme karcolni kezdte a kövezetet. A kipattanó szikrák lángra lobbantották a száraz erdőt, majd forgószél támadt. Csakhamar több tízezer hektáron tombolt a tűz; mindent elemésztett, ami az útjába került. Amikor már a Sacramento folyón is átterjedt, és Redding városát fenyegette, Keith Bein útra kész állapotba hozta pótkocsira szerelt vadonatúj füstmintagyűjtő mobillaboratóriumát, a két kis elektromos járgányt, a tömérdek csövet és műszert, meg a fehér színű, leginkább miniatűr világítótoronyra emlékeztető szerkentyűt. Hivatását tekintve Bein légkörkutató, és Redding városától 240 kilométerre délre, a Kaliforniai Egyetem davisi fakultásán dolgozik. Rákapcsolta a pótkocsit a teherautójára, és nekivágott, észak felé vette az irányt. Kalifornia akkor már túl volt története talán legnagyobb tűzvészén, a 2018-as Carr tűzön, amely keletkezésének helyszínéről, a Carr erőmű körzetéről kapta a nevét. Hat áldozata volt a lángtengernek, kettő közülük tűzoltó. Gyakorlatilag minden lángra kapott a környéken: a fák, a mezők, a fából épült házak, az erdei gyaloghidak, a villanyoszlopok, a fakerítések, a parkoló autók. Redding peremén fölperzselődött az egész Lake Keswick Estates villanegyed, a házak falszigetelését, a tetők szerkezetét, a rengeteg hűtőszekrényt és a falak festékanyagát is beleértve.

Forrás: Stuart Palley

A végeláthatatlan területen tomboló Carr tűz környezetében tömör füstfellegek takarták el az égboltot, de a lángoktól nagyon messze, ezer meg ezer kilométerre is érezni lehetett az orrfacsaróan szúrós, kesernyés füstszagot. Keith Beint a levegőt szennyező minden anyag közül az erdőtűz füstje érdekli mindenekelőtt. Azt igyekszik pontosan kideríteni, mi mindent tartalmaz pontosan ez a füst, és a lángoló anyagok mibenlététől függően miképpen változik az összetétele. Arra is nagyon kíváncsi Bein, hogy a közelmúlt jószerével példa nélkül való tüzei milyen módon és mértékben szennyezik a légkört, és mennyiben károsítják egészségünket. Észak-Amerika és Ausztrália 2018-ban vészelte át minden idők legszámosabb és legnagyobb kiterjedésű erdőtüzeit – de a 2020-as pokolbéli kataklizma még azt az infernót is felülmúlta.

„A régebbi időkben talán ha egyszer fordult elő az erdőközelben élők életében, hogy menekülniük

kellett egy hirtelen támadt bozóttűz elől. Most pedig minden nyáron komoly esélyük van rá, hogy sebtében szedniük kell a sátorfájukat. És ez bizony közegészségügyi szempontból sem elhanyagolható tény, igen súlyos problémákat vetít előre” – szögezi le a kutató.

