28 nap a tenger mélyén

ÍRTA ÉS FÉNYKÉPEZTE: LAURENT BALLESTA

Franciaország déli részén, a Földközi-tenger mellékén nőttem föl. A Riviérán tanultam

meg úszni, sznorkelezni, könnyűbúvárkodni. Idővel már a szakmám is a mediterrán térséghez

kötött, így szemtanúja voltam, hogy teszi tönkre a partvidéket a fékevesztett ingatlanfejlesztés. Félszáz méter mélyre merülve a tenger akkoriban még háborítatlan világában is elgyönyörködhettem, de pillanatképekkel térhettem vissza csupán, mert négy-hat órába telik, mire a könnyűbúvár visszajuthat a felszínre (ha jobban siet, végzetes keszonbetegséget okozhat a hirtelen nyomáscsökkenés), és ehhez képest bosszantóan rövid időt, mindössze öt-tíz percet tölthet odalent.

Ha valaki az Atlanti-óceán északi vizein vagy a Földközi-tengeren úszva észrevesz egy világító medúzát (Pelagia noctiluca), jól teszi, ha gyorsan odébbáll. Forrás: Laurent Ballesta

Nagy sziklahal (Scorpaena scrofa) kap el egy egyszarvú garnélarákot Marseille partja mellett, egy vörösmoszatok és más apró lények által épített korallszerű zátonyon. Forrás: Laurent Ballesta

Aztán 2019 nyarán próbát tettem valami újjal. Négyen hajóra szálltunk, 28 napra beköltöztünk egy szűk, túlnyomásos kabinba, hélium-oxigén keveréket lélegeztünk be, és búvárharangban merültünk le naponta a Földközi-tenger aljára. Mint a fúrótornyok szaturációs búvárai – csak bennünket nem kötött köldökzsinór a haranghoz. Készülékünk kiszűrte a kilélegzett levegőből a szén-dioxidot, így nem csupán percekig, hanem órákon át szabadon kószálhattunk odalent.

Egyszarvú garnélarákok (Plesionika narwhal) lebegnek a feketekorall-erdőben Marseille partszegélyénél. Forrás: Laurent Ballesta

Ballestát már az első merülésén, Marseille partjainál ritka látvány, két északi kalmár násztánca fogadta. Forrás: Laurent Ballesta

Mivel a búvárharangban és a kabinban (meg persze a köztük lévő illemhelyen) ugyanakkora

volt a nyomás, mint 50 méteres mélységben (azaz a felszíni tizenháromszorosa), dekompressziós

pihenők nélkül térhettünk vissza a felszínre. Csak a végén kellett öt napig, fokozatosan csökkentenünk odabent a nyomást, mire végre kinyithattuk a kapszula nehéz fémajtaját, és megint normál nyomású, szabad levegőt szívhattunk.

2019. július 1-jén Marseille környékén ez a fémajtó csapódott be mögöttünk, amikor teljes felszerelésben, vörös neoprénruhában átszálltunk a búvárharangba, és első alkalommal merültünk a mélybe. Úgy éreztük magunkat, mintha holdkompban ereszkednénk. Landoltunk az aljzaton, kizsilipeltünk, és úszni kezdtünk. Hihetetlen érzés volt: tengermélyi lények lettünk, semmi nem kötött bennünket a fönti világhoz. Visszanéztem a homályban derengő búvárharangra – első merülésünkön, 70 méter mélyen még valahogy nem akartam szem elől téveszteni.

Az évezredek során keresztül-kasul bejártuk a Földközi-tengert, ámde a mélyét, az aljzatát sokkal kevésbé ismerjük, mint akár a Hold felszínét. Pedig égi kísérőnktől eltérően a tengerek alján hemzseg az élet. Mi most a Calanques Nemzeti Park mélységeiben barangoltunk; az 1950-es

években itt forgatott filmet Jacques Cousteau és Louis Malle A csend világa címmel. Felejthetetlen alkotás az a film, egy egész nemzedéket vezetett be a tengermélyi élet rejtelmeibe.

Már első merülésünkön találkoztunk egy olyan lénnyel, amelyet életemben addig csak egyszer,

tíz évvel azelőtt láttam egy pillanatra: az északi kalmárral (Loligo forbesii). Két északi kalmárral

hozott össze bennünket a sors…