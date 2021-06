Csak egy vonal a hegyek ölén

ÍRTA: FREDDIE WILKINSON

FÉNYKÉPEZTE: CORY RICHARDS

Abdul Bilal pakisztáni őrnagy 1989. április 30-án különleges osztagával a Karakorum hegység szívében járt bevetésen. Késő délután egy kiugró kőperem alá húzódtak, mert kitört a hóvihar. Tizenegy katona kuporgott a sziklapárkány alatt a tomboló förgetegben; küszködve, zihálva vették a levegőt, mert a tengerszint felett jó hat és fél kilométerrel már kevés az oxigén. Első pillantásra magashegyi mászóknak gondolta volna őket az ember; csak fehér álcaruhájuk és a vállukon átvetett automata fegyver árulta el, kik is ők valójában. Sok mászó irigyelte volna Bilalt és katonáit a pazar kilátóhelyért. Varázslatos volt a panoráma, teljes szépségében kitárult előttük a földkerekség egyik legfenségesebb hegylánca, a Karakorum vonulata. Nyolcvan kilométerre északnyugatra még a Föld második legmagasabb csúcsa, a K2 is kirajzolódott a láthatáron. A jégbe öltözött bércek legtöbbjének soha senki nem veselkedett neki; még nevük sincs ezeknek az ormoknak, csak számuk, aszerint, hogy lábban számítva milyen magasak. A 22 158-as csúcsra fölkapaszkodóknak egy lavinaveszélyes szikla- és jégfalat is le kell küzdeniük. Négyen már szörnyethaltak azon a terepen. Bilalékat azonban helikopter hozta fel idáig; a katonák egyenként, kötéllel ereszkedtek alá a gyér levegőben nehézkesen manőverező gépmadarakról.

Kötélbiztosítással kelnek át a pakisztáni katonák, a 323. dandár tagjai 5300 méter magasan a Gyong-gleccser veszedelmes terepén. Forrás: Cory Richards

Kell a lazulás, a testmozgás: a pakisztáni hadsereg punjabi ezredének katonái éppen kriketteznek a Baltoro-gleccser mellett, a 4200 méteres magasságban állított Gora I bázison. Forrás: Cory Richards

Bilalék egy héten át 450 méterre a csúcs alatt táboroztak. Köteleket rögzítettek, és földerítették a terepet, készültek a döntő pillanatra. Néhányan fölvetették, hogy jobb lenne majd a rögzített kötélre kötniük magukat, ám Bilal hallani sem akart róla: „Akkor, ha valakit eltalálnak, a többit is magával rántja. Csatoljatok föl hágóvasat, nem fogjuk bekötni magunkat.” Napnyugta előtt még

megnézték, nem fagyott-e be a fegyverük, aztán a tomboló szélben elindultak a gerincre. Bilal

haladt legelöl, a többiek libasorban követték. Hirtelen két sötét arcú, napbarnított indiai őrszem tűnt föl előttük egy föltornyozott hóból hevenyészett megfigyelőpont túloldalán. Bilal urdu nyelven odakiáltotta nekik: „Be vagytok kerítve! A pakisztáni hadsereg katonái vagyunk! Tegyétek le a fegyvert!” A két indiai azonnal lebukott a hófal mögé. Bilal folytatta: „Az indiai hadsereg küldött föl ide benneteket, így meg kell halnotok!” Erre két gyors kattanás hallatszott: a két indiai csőre töltötte a fegyverét. „Nem jókedvünkben öltünk – szögezte le Bilal három évtizeddel később, amikor rawalpindi otthonában szóba kerültek a történtek. – Országunk területét védtük, ez volt a kötelességünk.” A két indiai lőtt először, szögezte le Bilal, ők csak viszonozták a tüzet. Az egyik indiai elesett. A pakisztáni osztag beszüntette a tüzelést. Bilal odakiáltott a másik indiainak: „Menj! Nem ejtünk foglyul, és hátba sem fogunk lőni.” Erre a katona föltápászkodott, és zihálva elvánszorgott. Bilal figyelte, amíg el nem tűnt a ködben.

Pakisztánon és Indián túl, a nagyvilágban nem sokan vettek tudomást a magashegyi katonai

incidensről, de egy okból nevezetes esemény lett a 22 158-as csúcsért vívott harc: mindmáig ez

a tűzpárbaj számít a tengerszinthez képest legmagasabban vívott fegyveres konfliktusnak.

Urdukasnál, a Baltoro-gleccser fölött, a négyezer méter magasan fölállított megfigyelőponton négy katona szolgál. Forrás: Cory Richards

Huszonnyolc évvel később, egy tiszta, ragyogó reggelen a fotós Cory Richardszal az összecsapás

helyszínétől 7 kilométerre, a helikopter-leszállóhely mély havát tapodtuk nagy keservesen. Mindketten harcedzett mászók vagyunk, a Karakorum több csúcsán is jártunk már, tökéletesen tisztában vagyunk vele, hogy ilyen nagy magasságban már a puszta életben maradás is komoly erőfeszítést, lélekjelenlétet és jártasságot kíván…

