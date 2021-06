Kitinparádé

ÍRTA: MAGLÓCZKY ZSÓFIA

FÉNYKÉPEZTE: RAHMÉ NIKOLA

Az élőlények fajbőség tekintetében legnépesebb csoportját az ízeltlábúak képezik. A rovarok még

közöttük is evolúciós rekordereknek mondhatók, mert a vizekben és a szárazulatokon is rengeteg

ökológiai élettérben meg tudtak telepedni. Csodás alkalmazkodóképességüket az ízeltlábúak nem kis részben kitintartalmú kültakarójuknak köszönhetik. A kitin nitrogéntartalmú poliszaharid, ugyanúgy cukormolekulák lánca alkotja, mint a növények sejtfalát fölépítő cellulózt, csak a kitin esetében egy nitrogén-acetil-csoport is kapcsolódik a glükózhoz…

