Kincset érő kövületek a hulladéklerakó mélyén

ÍRTA: JENNIFER PINKOWSKI

FÉNYKÉPEZTE: PAOLO VERZONE

Éjszaka, a csontig hatoló hidegben különösen taszító hely a hulladéklerakó, ám Josep Robles őslénykutató 2019 decemberében mégis ilyen körülmények között, ebben az igencsak barátságtalan környezetben vágott bele a kutatásba, vadászott az emberi evolúció történetéről mesélő maradványokra, fosszíliákra.

Egy őssertés csonttöredékei. Forrás: Paolo Verzone

A Can Mata földjéből kiásott fosszíliákat a Miquel Crusafont Katalán Paleontológiai Intézetbe szállítják, és ott raktározzák a feldolgozásig és további vizsgálatokig. Itt éppen Jordi Galindo, a konzerválás szakembere vesz szemügyre a raktárban egy csontmaradványokkal teli, védőfóliába csomagolt talajtömböt. Forrás: Paolo Verzone

Már hónapok óta minden héten több éjszakát is eltöltött Katalónia legnagyobb szemétlerakó telepén, az Abocador de Can Matában. A markológépek éjjel-nappal szorgoskodtak körülötte, újabb és újabb mély gödröket martak a földbe a Barcelona városában és környékén gyors tempóban keletkező tömérdek hulladéknak. Robles és hét munkatársa felváltva figyelte, nem bukkan-e föl valami a monstrumok által tonnaszám megbolygatott sárgásbarna, köves agyagban. A rothadó-bomló hulladéktenger émelyítően édeskés bűze nappal seregestül csábította a telepre a vijjogó sirályokat. A talajt fedő lisztfinomságú, porhanyós porréteg a kutatók minden lépésére fölcsapódott, kis felhőkben kezdett szállongani. Éjszakára Robles jó melegen, rétegesen öltözött, a sisakjára fejlámpát csatolt. Ha a szorgoskodó markológép mellett észrevett valahol egy ígéretesnek tűnő földhalmot, azonnal integetni kezdett a kezelőnek, hogy stop, álljon le, mert közelebbről is meg kell vizsgálnia, mit rejt a kupac.

Ha talált valami érdekeset, Robles ezüstfóliát terített a leletre, hogy majd napvilágnál megtalálják és begyűjthessék. Azután intett a kezelőnek, és újra felbőgött a motor. A Can Mata telepe alatt tömérdek miocén kori fosszíliát rejt a föld. Nagyjából 11,2–12,5 millió évvel ezelőttről valók a maradványok, és bő egymillió év alatt halmozódtak föl.

Alba Rico Barrio és sok más kutató is kiveszi a részét a gazdag leletanyag feltárásából. A Can Mata földjéből máig közel kilencvenféle emlős és tizenötféle madár, kétéltű meg hüllő maradványai kerültek elő a földből. Forrás: Paolo Verzone

Robles és a Barcelonai Autonóm Egyetem Miquel Crusafont Katalán Paleontológiai Intézetében (ICP) dolgozó kollégái 2002 óta hetvenezernél is több kövületre leltek a lerakóban.

Egyebek között lovak, orrszarvúk, szarvasok és elefántok csontjait, az óriáspanda egy korai rokona, a legősibb ismert repülőmókus és egy sor rágcsáló, madár, kétéltű és hüllő megkövesedett maradványait tartalmazta a leletanyag.

De mind közül a legjelentősebbek a világban sehonnan máshonnan nem ismert főemlősök

fosszíliái…

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2021. júliusi lapszámában.