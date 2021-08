Online hátrányban

ÍRTA: KOVÁCS ANDREA

FÉNYKÉPEZTE: STILLER ÁKOS

„Elment nyáron dolgozni az apukájával, hogy ki tudja fizetni a laptopot meg a mobilnetet” –

meséli a robotika iránt érdeklődő, egyetemre készülő Imre édesanyja. A fiú azon a laptopon

tudott végül kapcsolódni a digitális tanórákhoz. Grafikusnak tanuló húga kapott ugyan gépet

az iskolából, ám a szükséges programokat már a családnak kellett megszereznie. A szolgáltatók

által kínált ingyenes internet rajtuk nem segített, mert mint mondják, abban a nyársapáti utcában, ahol laknak, csak műholdas internet van, az meg időjárás-érzékeny, rossz időben nem is működik. (A kormányrendelet szerint nemcsak vezetékes, hanem „helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatásra is vonatkozott a kedvezmény, csak hát ez az információ éppen a rászoruló jogosultakhoz nem jutott el.) Amellett, hogy maguk is tanulnak, mert a kemény fizikai munkát végre szeretnék könnyebbre váltani, a négy testvért nevelő szülők mindenben igyekeztek támogatni a gyerekeiket.

A Farkaslyukon élő Pap Norbi Nikolasz és Harkály Csabi biciklire pattannak, miután megcsinálták a leckéjüket. Mindkettejüknél csak egy okostelefon van odahaza, azzal fotózzák le és küldik el a papírra írt házi feladatot. Forrás: Stiller Ákos

Beri Dominika hajnali 4-kor kelt, érettségire utazik Debrecenbe az 5:10-es busszal. Rendes tanítási napokon is csak így tudott bejutni Mezősasról a gimnáziumba. „Minden jót elvett tőlünk a koronavírus, ami az iskolában van. A barátokat, a ballagást. Annyi jó maradt, hogy nem kell naponta három órát buszozni.” Forrás: Stiller Ákos

A társadalomra rontó járvány és a nyomában berobbanó digitális oktatás eszközigénye nem

kevés családnak, iskolának, gyereknek okozott súlyos nehézségeket. A nélkülöző családokkal

dolgozó civil szervezetek idén tavasszal eszközgyűjtésbe kezdtek, mert sok családban egyetlen

okostelefon volt, és azt mindig magával kellett vinnie a szülőnek, aki elment otthonról. A mobiltelefon amúgy sem alkalmas arra, hogy azon tanuljanak a gyerekek, különösen egyszerre többen, belépjenek a Krétába, kövessék az órákat, feladatokat töltsenek le és fel. A digitális eszközök hiányát használati gondok is tetézték: áramhoz sokan csak előrefizetős mérőn keresztül jutottak, így a kikapcsolást felfüggesztő moratórium nem jelentett számukra könnyebbséget.

Irodalomórán kapott leckéjén ügyködik Vadász Levente. Ha elkészül, lefotózza, és úgy küldi el a tanárának. Forrás: Stiller Ákos

Ahhoz, hogy ilyen viszonyok között is lehessen tanulni, több összetevő is kell: motivált gyerek,

elérhető tananyag, támogató szülő és pedagógus. A lakhatási és generációs szegénységben élő

gyerekeknél ezek közül gyakran több is hiányzik, szögezi le L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány vezetője, aki csapatával chatcsoportokban igyekezett a nehéz körülmények között élő gyerekeket elérni és támogatni a tanulásban…

A National Geographic Társaság ösztöndíjjal támogatta Stiller Ákost fotóesszéje elkészítésében.