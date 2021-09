Törpe égi csodák

Forrás: VELIMIR POPOV AND EMIL IVANOV AT THE IRIDA OBSERVATORY

ÍRTA MICHAEL GRESHKO

Dante Lauretta, az Arizonai Egyetem bolygókutatója egy pillanatra sem veszi le a szemét a monitorról és rajta a csillagok tengerében úszó, tömzsi kis sziklatömb három szimulált képéről. Kárpitozott fémszéken üldögél a Colorado állambeli Littleton városka egyik jellegtelen kockaházában, onnan figyeli a 101955 Bennu aszteroidát. A vasbetonból szabott bejárat, a gipszkarton álmennyezet láttán közönséges irodaháznak vélnénk az épületet, de a falra kirakott űrhajóképek és az asztalok fölé aggatott feliratok – Áramellátás; Irányítás, Telecom; Vezérlés, Ellenőrzés – már sejtetik, hogy vezérlőteremben járunk. Egészen pontosan: a Lockheed Martin Space vezérlőtermében.

Tesztelik a tizenkét éves útjára készülődő Lucy űrszonda nyitott napkollektortábláját a Lockheed Martin coloradói bázisán. Forrás: PATRICK H. CORKERY, LOCKHEED maRTIN A chilei Gemini South távcső közeli infravörös tartományban készült felvételén csillagokat övező bolygómaradványokat, fagyott kőtörmelékből kialakult korongokat látni (maga a csillag fekete folt csupán, mert elsötétítve mutatjuk a képen). Forrás: NEMZETKÖZI GEMINI CSILLAGVIZSGÁLÓ/NOIRLAB/GPIES/ T. ESPOSITO, BERKELEY EGYETEM, EGYESÜLT ÁLLAMOK

Történetünk kezdetén, 2020. október 20-án, helyi idő szerint 13 óra 49 perckor a képernyő a NASA űrszondája, az OSIRIS-REx pályáját jelképező zöld hurok közepén mutatja a Bennut.

A roboteszköz nem egészen három óra múlva elsőként kísérel majd meg leszállni az aszteroida

felszínére, hogy némi port és kőzetet gyűjtsön, majd a mintákat eljuttassa a Földre. A 2016-ban

fölbocsátott OSIRIS-RExnek kétszer kellett megkerülnie a Napot, hogy utolérje a Bennut. Ezen

a kivételes októberi délutánon a kisbolygó több mint 300 millió kilométerre repül el a Földtől.

Még 400 méter széles sincs a Bennu, a legkisebb égitest, amelyet űrszonda eddig megkerült, és a harmadik aszteroida, amelynek felszínéről roboteszköz eddig mintát gyűjtött. Forrás: KEL ELKINS, NASA GODDARD ŰRKÖZPONT, ÉS ARIZONAI EGYETEM

A nem egészen 500 méter kiterjedésű Bennu a legkisebb égitest, amely körül valaha űrszonda

eddig keringési pályára állt. Olyan hepehupás a felszíne, hogy Laurettáéknak egy teljes éven át

kellett keresniük az űrszonda számára alkalmas leszállóhelyet. Azt hihetnénk, hogy ilyen hosszas előkészületek után feszülten várják a milliárddolláros program döntő pillanatát, de Laurettán inkább valamiféle éteri nyugalom jeleit láthatja a külső szemlélő. „A szonda ma határozottan jó hangulatban van” – állapítja meg derűsen. De megér-e kétkilónyi por meg kőzet ilyen sok izgalmat és küszködést? A válaszhoz először is vegyük tekintetbe, hogy a Bennu kémiai építőelemei több mint négy és fél milliárd évesek, tehát még a Naprendszer gyerekkorában formálódtak, és a mérések szerint nyomokban szenet is tartalmazhatnak. Így sok újat mondhatnak a bolygókeletkezés folyamatáról, sőt vélhetően arról is, hogy miként jutottak a Földre az élet alkotóelemei. „A kutatónak egy ilyen aszteroida valóságos aranybánya” – mondja Lauretta.

A Bennu úgyszólván a teremtés anyagait hordozza tehát, de a pusztítás ereje is benne lakozik.

Idővel nagyon megközelíti majd a Földet…

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2021. szeptemberi lapszámában.