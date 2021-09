Merényletek mementói

ÍRTA: PATRICIA EDMONDS

FÉNYKÉPEZTE: HENRY LEUTWYLER

Joe Hunter tűzoltó akart lenni. Már négyévesen elkerekezett kis triciklijén az utcasarokig, hogy bámulja a nagy piros autókat. Tizenegy esztendősen tűzoltósdit játszott létrával meg locsolócsővel, és ha a barátai nem vették komolyan, hát elzavarta őket. Önkéntes tűzoltóként kezdte, azután elvégezte a New York-i szakiskolát, ahol azt is megtanulta, mi a teendő terrortámadás, merénylet esetén, vagy ha egy épület összeomlik. Édesanyjának, Bridgetnek mindig azt mondogatta vigasztalóan: „Ha bármi történne velem, tudd, hogy nagyon-nagyon szeretem a munkámat.”

A mentőautó a robbanás során merő roncshalmaz lett, de a megperzselődött várostérképet sikerült kimenteni belőle. Forrás: HENRY LEUTWYLER

A Boeing 757-es egyik hajtóműdarabja. A négy eltérített repülőgépen összesen 33 főnyi személyzet és 213 utas vesztette életét. Forrás: HENRY LEUTWYLER

Tizennyolc nappal 32. születésnapja előtt Joseph Gerard Hunter tűzoltó, a New York-i 288-as brigád tagja életét vesztette a World Trade Center, a WTC déli tornyának romjai között, a mentés során. Azon a napon, amikor eltérített repülőgépeket vetettek be fegyverként az arab terroristák, és minden idők leggyilkosabb merényletét hajtották végre amerikai földön, 2001. szeptember 11-én Joe Hunter egyike lett a 2977 áldozatnak. A ground zerónál 2002 februárjában romeltakarítók találták meg Hunter sisakját. A család boldog volt: „Legalább ennyi megmaradt nekünk abból, amit Joe aznap viselt” – mondja Joseph nénje, Teresa Hunter Labo.

Két évtized telt el azóta, ma már emlékmű áll a merényletek helyszínén: New Yorkban, Arlingtonban a Pentagonnál és a pennsylvaniai mezőn. (Amikor a személyzet és az utasok megpróbálták visszafoglalni a 93-as járatot, a merénylők inkább a földbe csapódtak a géppel a pennsylvaniai Shanksville közelében. A géptörzs egy részén és a hajtóművek két deformálódott darabján kívül csak apróbb tárgyakat, ingóságokat sikerült föllelni a helyszínen.) Az emlékhelyeken tárgyakat is kitettek mementóként.

A 9/11 Memorial & Museum ( Szeptember 11. Emlékmúzeum) New Yorkban 70 ezernél is több kiállított tárggyal tiszteleg az áldozatok emléke előtt.

