A repülés nem válik rutinná

Hol volt 2001. szeptember 11-én?

Pontosan emlékszem: a Magyar Pilótaszövetség vezetősége tartott vidéken találkozót, ott kaptuk a hírt, hogy egy gép nekirepült a World Trade Centernek. A Malév New York-i járatát sem engedték leszállni, több napig egy kanadai reptéren várakoztak az utasok a személyzettel együtt. Amikor az első gép becsapódásáról hírt kaptunk, még azt hittük, hogy egy városnéző kisgép járt szerencsétlenül. Aztán egy másik gép is becsapódott. Akkor már tudtuk, hogy nagyon nagy lehet a baj.

Tartottak attól, hogy bármikor megismétlődhet egy ilyen tragédia?

Nem tartottunk tőle; ritkán van akkora biztonság a repülőtereken és a gépeken, mint azokban a hónapokban volt. Azt is tudtuk, hogy az ilyen gépeltérítések sikere a meglepetés erején múlik, ezt ismételni már nem lehetett. A gépeket rövid időn belül átalakították, a pilótafülkék páncélozott ajtót kaptak. A munkarendünk is megváltozott, már az utasok előtt be kellett szállnunk a fülkébe, és magunkra kellett zárnunk az ajtót. Még a mosdóba is csak külön biztonsági intézkedések mellett járhattunk. Volt légitársaság, amelyiknél két légiutas-kísérő kerekes kocsikat tolt a pilótafülke és az utastér közé, ha a pilóta mosdóba ment, és ott álltak, amíg vissza nem tért a fülkébe.

Ön repült a Malév New York-i járatával akkoriban?

Korábban szolgáltam azon a járaton, de a 9/11-es merényletek idején már egy kisebb gépen, egy Boeing 737-esen voltam kapitány. Hány kilométert repült összesen? Nem a kilométereket, hanem a repült órákat tartjuk számon, azt kis keresgéléssel egészen pontosan meg tudnám

mondani. Vitorlázórepülőként kezdtem, nagyjából 500 órát repültem, később, a kiképzés során különböző típusokon még úgy pár száz órát. Amikor a Malévtól nyugdíjba mentem, a személyes adatlapomon kevés híján 14 ezer szolgálatban repült óra szerepelt. Ez nagyon megbízható adat, a nyilvántartást véresen komolyan vették, külön szabályok rögzítették, hogy a pilótának mennyit kell egy nap, egy héten, egy hónapban, illetve egy évben pihennie. Nem volt mindegy az sem, hogy a pilóta éjjel vagy nappal repül-e, de az is számított, hogy nyugat vagy kelet felé repüli-e át az óceánt. Mindent egybevéve közel 15 ezer órát repültem, ez körülbelül 10 ezer fel- és leszállásnak felel meg.

Minden második kisfiú pilóta akar lenni. Hogyan lehet tényleg az?

Én majdhogynem véletlenül lettem pilóta. Középiskolás koromban olyan sportot akartam találni, amelyikben nem kell ígéretes versenyzőpalántának lenni ahhoz, hogy az edző komolyan

vegyen. Panaszkodtam egyszer az iskolai padtársamnak, hogy sehogyan sem találok ilyen sportot, mire ő megkérdezte, miért nem próbálom ki a vitorlázórepülést, ott nem erőltetik

a versenyzést. Így kezdtem 1968-ban vitorlázórepülni. Nem vettem véresen komolyan, már csak azért sem, mert a gimnázium után a Műegyetem közlekedésmérnöki karára jártam, ahol

KISZ-titkár is voltam, ez sok időmet elvitte. Ráadásul közben gyermekes apa is lettem. Végül 1979-ben az egyik vitorlázórepülős sporttársam megkérdezte, nem jelentkezünk-e a Malév

pilótaképző iskolájába. Kiröhögtem, mondván, mi csak kis senkik vagyunk, a pilóták meg az istenek. Azért mégiscsak beadtuk a jelentkezési lapot.

Innen már egyenes volt az út?

Már ahhoz is szigorú, háromnapos orvosi kivizsgáláson kellett átesni, hogy valaki egyáltalán tanulni kezdhessen. Én akkor az autóipari kutatóintézetben dolgoztam. Megélni nehéz volt belőle, de nagyszerű volt a csapat, lehetett fejlődni. Nehezen mentem be a főnökömhöz, restelltem, hogy másfelé kacsingatok. Rengeteg lehetőséghez segítettek, bátorítottak, külföldön

tarthattam előadásokat, ami nagy szó volt akkor. Jellemző volt a főnököm reakciója. Amikor meghallotta, miért kértek ki több napra, azt mondta: egy percig se tanakodjak, ezért még ő is

otthagyná a munkahelyét. A sporttársam elvérzett valamelyik egészségügyi vizsgálaton, de én elkezdhettem a kétéves, erőltetett tempójú kiképzést. Az első évben csak a padot koptattuk,

az elmélet mellett a repülés nemzetközi nyelvét, az angolt tanultuk. 1981-ben vezethettem először kisgépet. Jó harmincan kezdtük, a végén tizenegyen tettük le a záróvizsgát.

Milyen géptípuson kezdett?

Nagygépen a Szovjetunióban, ott pedig Uljanovszkban képeztek ki. Miután kötelező programképpen megnéztük Lenin szülőházát, két szovjet géptípus közül választhattunk. Én a sugárhajtású TU–134 helyett a régebbi IL–18 mellett döntöttem, elsősorban azért, mert amikor odaértünk, éppen hallottam a modernebb TU főpilótáját egy tanonccal ordítozni. Kétgyermekes apaként, harminc felett nekem erre – úgy éreztem – már nincs szükségem. Későbbi pályafutásom visszaigazolta a döntésemet: ma már alig néhányan vagyunk, akik nagy légcsavaros géppel is biztonsággal tudnak repülni.

Meddig repült a már akkor is bőven veteránnak számító IL–18-cal?

Kétezer órát, ami durván három évnek felel meg. Az IL–18 teherszállító járat volt. 1985-től már utasszállító gépeket, először egy TU–154-et, majd másodpilótaként különféle Boeing gépeket,

737-eseket, 767-eseket vezettem, végül kapitányként ugyancsak a Boeingek három generációját repültem végig.

Az utas jobb, vagy a rakomány?

Zömmel a bábolnai baromfitelepekről szállítottunk naposcsibéket a Szovjetunióba és Algériába, a csirkékről felszálló por mindent, minket is teljesen beborított. Viszont a rendkívüli helyzeteket nem számítva a teherszállítás nyugisabb, nincsenek nyűgös utasok. Más kérdés, hogy általában éjszaka repültünk, az pedig igen kimerítő…

