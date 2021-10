Elektromos lesz a közlekedés jövője?

ÍRTA: CRAIG WELCH

FÉNYKÉPEZTE: DAVID GUTTENFELDER

A vak is látja, hogy igazi forradalom tanúi vagyunk. A General Motors már az 1990-es években

piacra dobott, majd szinte azonnal vissza is hívott egy elektromos autót, amelyből ezerkétszázat sem gyártott. A kezdeti fiaskók dacára a változás üteme szédületesen gyorsul. 2020-ban ugyan világszerte 16 százalékkal kevesebb autó kelt el, de az elektromos és plug-in hibridautók eladása csaknem 50 százalékkal nőtt, a modellpaletta pedig 40 százalékkal bővült. A tervek szerint Észak-Amerikában 2024-ben már 138-féle típus lesz kapható, közel háromszor annyi, mint jelenleg. És a villanyos Mini Cooperek, Porschék és Harley-Davidson motorok is megjelentek.

Jóformán hangtalanul suhannak a „villanymotoros bikerek” Kaliforniában, a Malibu fölött kígyózó szurdokvölgyben. A túrát a Hollywood Electrics motorosbolt tulaja, Harlan Flagg szervezte, üzleti mottóját bizonyítandó: sokkal kellemesebb halk és környezetbarát gépen motorozni, mint robajló-csühögő benzineseken. Forrás: David Guttenfelder

Nemrég a kínaiak, a japánok, a britek, több más ország és Kalifornia állam is bejelentette: legkésőbb 2035-re betiltják a benzines és dízeljárművek forgalmazását. A Volvo, a Jaguar és több más gyártó hírül adta, hogy addigra le fog állni a belső égésű motorok gyártásával, a Ford pedig azt ígéri, hogy Európában öt év múlva már csak elektromos és hibridautókat, 2030-ban pedig már csak villanyautókat fog előállítani. A GM úgy tervezi, hogy 2040-re minden típusa szénsemleges, fenntartható üzemű lesz. Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke bejelentette: a közel 600 ezres szövetségi járműflottát fokozatosan lecserélik elektromos üzemű autókra, egyszersmind a fogyasztási elvárásokon is szigorítanak.

Próbaúton az átalakított, villanymotorral működő Toyota Land Cruiser kisteherautó a kenyai Ngong Hills szélerőműtelepe mellett. Kenya már megújuló forrásból fedezi energiaszükséglete jó kétharmadát, Forrás: Nichole Sobecki

Az Egyesült Államokban eladott elektromos autók közel négyötödét értékesítő Tesla tavaly

egy ideig többet ért a tőzsdén, mint a négy nagy olajtársaság – az ExxonMobil, a Chevron, a Shell és a BP – együttvéve. Nem véletlen, hogy sorra alakulnak az elektromos autókat, teherautókat gyártó cégek: Bollinger, Faraday Future, Nio, Byton. Kínában (ott fut a világ hálózatról tölthető járművek több mint kétötöde) még a Teslánál is kelendőbbnek bizonyult egy óránként 100 kilométeres sebességre képes, 6000 dollár alatti áron megvehető elektromos üzemű miniautó…

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2021. októberi lapszámában.