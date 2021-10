Éjsötét élet

ÍRTA: AMY MCKEEVER

FÉNYKÉPEZTE: DAVID DOUBILET és JENNIFER HAYES

Vékony, alig látható kötél ereszkedik az éjszaka sötétjében 30 méteres mélységbe a nyílt óceán

koromfekete vizében. Percek múlva csobbanás hallatszik, a búvárok is nekiindulnak. Erős fényű lámpákkal és vízálló tokban magukra aggatott fényképezőgépekkel fölszerelkezve David Doubilet és Jennifer Hayes is alásüllyed a varázslatokkal teli birodalomba. „Elindulsz lefelé, és azonnal fények rengetege vesz körül. Itt is, ott is fényfoltok apró galaxisai: a többi búvár lámpái meg a fényképezőgépek élességállító segédfénye” – meséli Doubilet.

Éjszakai biztonságuk érdekében a tenger lényei olykor meglepő szövetségeket kötnek. Ez az ifjonc jakabhal egy medúza tapogatói között lelt menedéket. Forrás: DAVID DOUBILET és JENNIFER HAYES

Tűzhalivadékok és alsóbbrendű rákok gyakran indulnak el éjjelente a mélyből a felszín felé táplálékot keresgélni. Forrás: DAVID DOUBILET és JENNIFER HAYES

Merüljenek bár az Atlanti-óceán északi részén, a Sargasso-tengerben vagy Indonézia trópusi

vizeiben, a Raja Ampat szigetcsoport környékén, Doubilet és Hayes a mélység lakóinak ifjoncait is fölvonultatják elképesztő felvételeikkel; olyan lárvaformákat, amelyekkel még a tengerbiológus is csak nagyritkán találkozhat.

Egészen fiatal tüskésmakréla utazik egy fülesmedúza kupoláján. Forrás: DAVID DOUBILET és JENNIFER HAYES

A mélység ifjoncai mindenféle furfangokkal, trükkökkel vészelik át a veszedelmekkel teli éjszakákat, meséli a két búvárkutató…

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2021. októberi lapszámában.