Klímaválság

A klímaváltozás feltartóztatásáért vívott harcban akadtak vízválasztónak tűnő mozzanatok. Ilyen

pillanat volt, amikor 1992-ben a világ 172 országa aláírta a sokat ígérő Rio de Janeiró-i egyezményt. Huszonhárom évvel később, nagy viták után a párizsi klímakonferencia résztvevői vállalták, hogy tervet dolgoznak ki az üvegházhatású gázok kibocsátásának visszafogására. A fosszilis tüzelőanyagokból azonban mindezek ellenére egyre több és több szén-dioxid jutott a levegőbe. Egészen 2020-ig: tavaly a világjárvánnyal összefüggő korlátozások miatt kevesebb fosszilis tüzelőanyagot égettünk el, emiatt 7 százalékkal csökkent a szénkibocsátás.

Etiópiát évek óta súlyos aszály sújtja, 2021-ben sem nagyon jöttek esők. A képen tevepásztorokat látni; tizenkét napig rótták az utat a szomáliai határvidék felé, mert úgy hírlett, arrafelé esett, de ott sem találtak füvet. Forrás: LYNSEY ADDARIO

Alina Surquislla Gomez állattenyésztő család sarja, már a nagyapja is alpakát tartott. Alina éppen a legelőre indult egy fiatal alpakaborjukkal. Peru déli részén, az Andok ormai között Gomezék nyáron 5200 méterrel a tengerszint felett legeltetik több mint háromszáz állatukat. A gleccserek olvadása és az esők elmaradása miatt elszáradt a fű, így a pásztorok (köztük nem kevesen lányok, asszonyok) egyre magasabban, egyre nehezebb terepen kénytelenek legelőt keresni. Forrás: ALESSANDRO CINQUE

Idén aztán megint növekedni kezdett a szén-dioxid-emisszió, és ismét felforrósodtak a klímaviták. A szélsőséges nyári időjárás rengeteg áldozatot szedett, és súlyos gazdasági károkat

okozott. A Yale Egyetem és a George Mason Egyetem szeptemberi közös felmérése szerint az Egyesült Államok népességében most először kerültek többségbe azok, akik úgy érzik, hogy

életüket erősen befolyásolja, hátrányosan érinti a globális fölmelegedés.

Eljött volna a nagy fordulat a klímaváltozás megítélésében? Alejandra Borunda és jómagam két szakértőhöz fordultunk ezzel a kérdéssel: egyrészt Katharine Hayhoe-hoz, a Texasi Műegyetem

klimatológusához, a Nature Conservancy nonpofit környezetvédő szervezet vezető kutatójához, a Saving Us (Mentsük meg magunkat) című kötet írójához, másrészt Katharine Wilkinsonhoz, nagy sikerű könyvek és podcastok szerzőjéhez, aki All We Can Save (Amit megmenthetünk) címmel Ayana Elizabeth Johnsonnal karöltve könyvvé szerkesztette a klímaváltozási kérdésekről író nők esszéit.

