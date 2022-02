Hamvaiból éled a Notre-Dame

ÍRTA: ROBERT KUNZIG

FÉNYKÉPEZTE: TOMAS VAN HOUTRYVE

Az 1831-es tűzvész még megkímélte a Notre-Dame-ot. A felkelők felhágtak a tetejére, ledöntötték az egyik vaskeresztet betörték a színes üvegablakokat, fejszével estek a Krisztus-szobornak, és egy Szűz Mária-szobrot is tönkretettek – miközben egyre Párizs érsekét keresték. És mivel őt nem találták, jobb híján kifosztották és porig égették a katedrálistól délre álló Szajna-parti érseki palotát.

A ledőlő torony csúcsa átütötte a boltíves kőmennyezetet, szétzúzta az oltárt, megszenesedett gerendákkal keretezett lyukat hagyott maga után. Forrás: TOMAS VAN HOUTRYVE

A tűzvész után több mint két évbe telt, mire eltávolították a kiégett gerendákat és a törmeléket, valamint aládúcolták a bolt- és támíveket, nehogy beomoljanak, újabb katasztrófát okozzanak. Forrás: TOMAS VAN HOUTRYVE

Az épület helyén ma 75 méteres toronydaru mered az égnek. Azon az éjjelen, 1831. február 14-én a folyó túlpartjáról egy 17 esztendős fiú végignézte, sőt le is rajzolta a csőcselék támadását. Ez a fiatalember, Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc lesz majd, aki 13 évvel később belekezd a templom felújításába, és irányítja húsz évig a munkálatokat. Sebtében készült ceruzarajzán pálcikafigurák hemzsegnek a palotában, hajigálják az ablakon át a bútorokat és más értékes ingóságokat egyenest a Szajnába.

Légzőkészülékkel védik magukat az ólomportól, és alpintechnikával dolgoznak a munkások. Forrás: TOMAS VAN HOUTRYVE

A háttérben pedig ott magasodik az akkor már hat évszázados székesegyház: a Notre-Dame. Philippe Villeneuve is éppen 17 esztendős volt, amikor 1980-ban a Grand Palais-ben megnézte a Viollet-le-Ducnek emléket állító tárlatot. Már akkoriban építésznek készült, a Notre-Dame

makettjén is dolgozott. Még nem volt tudomása róla, csak később derült ki, hogy műemlékek

helyreállítására is szakosodhat. Ma a históriai értékű épületek restaurálását irányító 35 francia

főépítész egyike – azt a hivatást űzi, amelynek máig Viollet-le-Duc a legnevesebb képviselője.

Villeneuve idestova közel kilenc éve vezeti a Notre-Dame restaurálásának munkálatait. Főleg

azóta lettek sürgetővé a teendői, hogy 2019 tavaszán tűz ütött ki a székesegyházban, és beszakadt a a tetőszerkezet. Az épület szerkezetét mostanra sikerült stabilizálni, elkezdődhet az újjáépítés. Villeneuve több szempontból is nagy elődjének, Viollet-le-Ducnek köszönheti a megbízatását, építészi pályája legnagyobb kihívását. „Ő találta fel a történelmi becsű épületek restaurálását –

magyarázta Villeneuve. – Addig csak az éppen divatos stílus szerint toldoztak-foldoztak.” Vagy

pedig földig bontották, ami elöregedett. A 19. századi Franciaországban állt fel először kormányhivatal, amely módszeresen foglalkozott a kérdéssel: Mit fontos megőrizni az örökkévalóságnak? Mennyiben tartozunk megóvni elődeink alkotásait, mit ad nekünk, ami régi, ódon, és mikor kezdi már ólomsúlyként nehezíteni világunk alakítását, formálását, újjáteremtését?

Az apostolszobrokat szerencsére a tűzvész előtt négy nappal leemelték a huszártorony tövéről, és eljuttatták a périgueux-i Socre restaurátorcéghez. Olivier Baumgartner épp Szent Máté szobrán dolgozik éppen. Forrás: TOMAS VAN HOUTRYVE

A templom helyreállítói azt mondják: ilyen munka az életben egyszer adódik. Forrás: TOMAS VAN HOUTRYVE

Addig, amíg újjászületik a párizsi Notre-Dame, fehér fólia takarja megperzselődött, tátongó tetőszerkezetét. Forrás: TOMAS VAN HOUTRYVE

Efféle kérdésekkel saját mikrokozmoszunkban, mindennapi életünkben, munkánkban is számtalanszor szembekerülünk. Sokszor nem tudatosul bennünk, de ott motoszkál a fejünkben:

Megtartsuk? Dobjuk sutba? Dacoljunk valamely változással, vagy éppen nagyon is támogassuk,

segítsük elő ezt vagy azt a változást? Gyakran azt sem érzékeljük, hogy egy-egy felújított, restaurált

épület mennyire kedves a szívünknek – egészen addig, amíg éppen végveszélybe nem kerül. Mint épület, a Notre-Dame a maga idejében forradalmi újdonságnak számított. A 12. század végén és a 13. században épült, amikor Frankhon valódi nemzetté, fővárosa, Párizs pedig Európa legnagyobb városává fejlődött. A Notre-Dame volt az új francia építészet első remekműve. Csúcs- és támívei révén magasba törő, keskeny falakat emelhettek az építők, és hatalmas ablakokat nyithattak, amelyeken valósággal özönlött befelé a fény. A féltékeny itáliaiak csak úgy becsmérelték

a Notre-Dame-ot: „gót”, azaz „barbár”, de az új francia stílus lassanként egész Európában népszerű lett. A magasan elhelyezett ablakokon át beáradó fény hívők seregében keltette azt az érzetet, hogy maga Isten jött el közéjük…

