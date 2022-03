Nagyon védett nagymacskák

ÍRTA: YUDHIJIT BHATTACHARJEE

FÉNYKÉPEZTE: SHAAZ JUNG

Pettyes szarvasok közelébe érünk, leállítjuk a motort. Színjátszó, kéklőn ragyogó jégmadár cikázik a fák között. Amikor a Nap első fénypászmái átderengenek a homályon, szarvas távoli hangja töri meg a csendet. Vészjelzés ez a hang: ragadozó ólálkodik arrafelé. Egyre gyakrabban hallani ilyen riadót, mivel a Nagarahole Tigrisrezervátumban ma már a bengáli tigris és az indiai leopárd is elég gyakori. Özönlenek a turisták, hogy nagymacskákkal, elsősorban a sztárrá avanzsált fekete párduccal találkozhassanak. (Voltaképpen a leopárd mutáció miatt kialakult színváltozata a fekete párduc, bőrét pigmentanyag festi sötétre.) „Régen azt kérdezték először a szafariról hazatérőktől: láttatok tigrist? Ma már azt kérdezik: hát fekete párducot láttatok-e?” – mondja Krithi Karanth, a bengalurui (volt bangalori) Vadkutató Központ (CWS) munkatársa.

Sok-sok pettyes szarvas és más növényevő gyűlik ide ilyenkor, így persze a vadászó nagymacskák is megtalálják a számításukat. Forrás: SHAAZ JUNG

Nászra készülődik a virágzó korallfa ágán heverő két leopárd. Forrás: SHAAZ JUNG

Turistákat a 848 négyzetkilométer kiterjedésű Nagarahole park alig tizedrészére engednek be. A látogatók számára kijelölt övezet déli határát képező Kabini folyót sűrű bozótos és sudár fű keretezi, a partszegélyen túl rétek, patakok és sűrű erdők húzódnak. Tigrisnek és leopárdnak is pompás élőhely ez a táj: a tigris az aljnövényzet fedezékében portyázik, a leopárd a fák magasá[1]ban henyél, ahol nem fenyegeti csíkos rokona.

Pocsolyából oltja szomját a tigris. A Nagarahole Tigrisrezervátum napenergiával üzemelő szivattyús kútjai a talajvízszint változásait követve működnek, így egész évben vízhez juthatnak a parkvidék nagymacskái. Forrás: SHAAZ JUNG

Fekete párduc hurcolja a bozótosba a nemrég elejtett szarvasgidát. Amióta a vadőrök kérlelhetetlenül fellépnek az orvvadászok ellen, megszaporodtak a Nagarahole parkban a pettyes szarvasok. Mivel sok a prédaállat, a nagymacskák állománya is gyorsan gyarapodhat. Forrás: SHAAZ JUNG

A természetvédők munkája lassan meghozta gyümölcsét: az utóbbi évtizedben a Nagarahole rezervátumban és India más védett vidékein is megszaporodtak a nagymacskák. A Nagarahole parkban nemrégiben 135 tigrist lajstromoztak, jó kétszer annyit, mint egy évtizede. A legutóbbi, 2018-ban befejezett felmérésben közel 3 ezer tigrist találtak India vadonaiban, harmadával többet, mint négy évvel korábban. A leopárdok száma 62 százalékkal nőtt, közel jár a 13 ezerhez.

Fekete párduc kémlel éberen, figyeli a fa magasából, nem leselkedik-e valahonnan valami veszély. Forrás: SHAAZ JUNG

Az állomány gyarapodásának bizonysága az is, hogy a rezervátumok határain túl is egyre több nagymacskát látni, és így a konfliktushelyzetek is sokasodnak. „Már a házam környékén is föl-föltűnnek tigrisek” – meséli a Madhya Pradesh államban, a Kanhai Tigrisrezervátum szomszédságában lakó Belinda Wright környezetvédő, az Indiai Vadvédelmi Társaság (WPSI) alapítója. Ezzel együtt örvendetes tény a nagymacskák számának gyarapodása, mondják az állatvédők, már csak azért is, mert a négyévenkénti tigris- és leopárdszámlálás adatai ma már valóban megbízhatóak. Másfél évtizede még főleg lábnyomok számlálása alapján dolgoztak az adatgyűjtők, így óhatatlanul csak közelítő számokhoz, adatokhoz juthattak. Ráadásul a nagymacskák lajstromba vétele önmagában is igencsak hosszadalmas és fáradságos ténykedés volt, mivel a „számlálóbiztosoknak” óriási, tíz- meg tízezer négyzetkilométernyi területet kellet átfésülniük.

Manapság viszont a kameracsapdáknak jut a munka dandárja…

