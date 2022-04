Leírható-e a hegymászás lényege a cél plusz erőfeszítés egyenlő egyértelmű siker vagy kudarc képlettel, amelyben épp az erőfeszítés a legfontosabb tényező?

Én inkább a folyamat lényegét állítanám a középpontba: a hegyek iránt érzett mélységes szeretetet és tiszteletet. Rohamosan fogy Földön az érintetlen táj, a magashegyeké pedig még ilyen. A hegymászó egyfajta időutazást tehet közöttük, megérezve, milyen is lehetett szoros kölcsönhatásban élni a természettel. Ez már önmagában gyönyörű. A természethez tartozunk; ahhoz, hogy javuljon a közérzetünk, sokkal szorosabban kellene együtt élnünk vele. Mai kultúránk a készen kapott örömökkel, a kényelemmel és a passzivitással észrevétlenül eltávolít minket a természettől. Az ember úgy van megalkotva, hogy az a jó neki, ha hatékony, ha erőfeszítéseket tehet, ha használja a képességeit, ha tágíthatja a határait, ha bevetheti az erőforrásait. Mindez valódi örömet ad, és a fejlődés lehetőségét is magában hordozza.

Azt szokták mondani: az igazi élet a komfortzónánkon túl található.

Én meg azt szoktam mondani, hogy a hegymászás az egyik legnagyszerűbb személyiségfejlesztő tréning. A folyamat azzal kezdődik, hogy őszinték vagyunk magunkkal. Az ember azt hiszi, elérkezett a határaihoz, és gyakran elkeseredik. De ha nem áll itt meg, hanem megtapasztalja, hogy a határok rugalmasak, akkor tud jobb és erősebb lenni. Az önfelülmúlás tapasztalása az egyik legnagyszerűbb élmény. Nem a határok feszegetése a központi kérdés, hanem a szabadság. Élhet valaki vegetatív, a biztonságot maximalizáló, takarékon tartott életet, de élhet azzal a szabadsággal is, hogy minél többet kihoz az életéből. Képesek vagyunk rendkívüli dolgokat is létrehozni, de ennek az az alapfeltétele, hogy energiát is fektessünk bele.

Úgy gondolom, hegymászás közben több fázist élhetünk meg, kezdve azzal, hogy gyönyörködünk a látványban, feloldódunk a természetben. Olyasfajta kegyelmi állapot lehet ez, mint a szerelem.

Én is sokszor a szerelemhez hasonlítom, ami a hegymászásban motivál. Ez is felfokozott érzés, mélységes vágy, hogy együtt legyek vonzódásom tárgyával, egymás részeivé váljunk, kialakuljon a közös történetünk. Az is lényeges, hogy időt szánok rá, hogy áldozatokat hozok érte, hiszen egy emberi kapcsolat is akkor tud elmélyülni, ha vannak közös erőfeszítések, közös élmények, közös eredmények…