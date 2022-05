ÍRTA: ALEJANDRA BORUNDA

Aranyló tűlevelek záporoznak a magasból, beletapadnak Greg O’Neill hajába, amint erdész kalauzom átküzdi magát az égbe nyúló vörösfenyőligeten a kanadai Brit Kolumbia tartomány Okanagan-völgyében. „Micsoda gyönyörű fák! Büszke, sudár fajta. Ha kedvező helyre lel, csodamód szaporodik” – áll meg, és néz körbe O’Neill. Igen ám, csakhogy a klímaváltozás hatására itt is, akárcsak másutt, átalakulnak a fák számára kedvező helyek. Ezek a sudár fenyők sem ebben a völgyben szöktek szárba, sőt még csak nem is ebben az országban: 460 kilométerrel délebbről, az amerikai Idaho államból telepítették ide őket. Fölmenőik ott már alkalmazkodtak az újabban errefelé is egyre gyakoribb forróbb nyarakhoz, kurtább telekhez, változó csapadékeloszláshoz.

Lübeck közerdejében zajlik a faállomány helyreállítása, Arne Bramstädt éppen kidőlt lucfenyőket vontat lovaival. Forrás: HAARBERG ORSOLYA

Ez az erdő is egy kísérleti projekt része. Választ várnak a fáitól egy mind égetőbb kérdésre: arra, hogy mennyire dacolhatnak az erdők az ember tevékenységéből eredő klímaváltozással. Itt és hasonló helyszíneken Kalifornia északi része és a Yukon-vidék között O’Neill és kollégái olyan fenyőfajok csemetéit ültették el, amelyek eredetileg a kontinens nyugati partjáról származnak. A szakmában támogatott faköltöztetésnek nevezett módszerrel elvben kideríthető, mennyivel

északabbra és milyen ütemben lehetne áttelepíteni bizonyos erdőrészeket ahhoz, hogy alkalmazkadhassanak az éghajlat változásához. A probléma nyilvánvaló, mondja Cuauhtémoc Sáenz-Romero, a mexikói Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Egyetem kutatója: „A Föld éghajlati zónái elmozdulóban vannak, az erdőségek azonban nem tudják követni az eltolódást.”

Erdő születhet majd az eukaliptusz helyén: a São Pauló-i Egyetem terepkísérletében két erdész, Anderson da Silva Lima és Eder Araujo a brazíliai Atlanti-parti Esőerdő Rezervátumban gyakori Rapanea csemetéit ültetik éppen el. Forrás: VICTOR MORIYAMA

A Langur „dzsungelfelüljárót” turisták számára építették a malajziai Pinang szigetén. Az őserdők eredeti állapotának, megőrzésével is óvjuk Földünk egészségét. Forrás: IAN TEH

A 19. század vége óta az emberiség a fosszilis üzemanyagok égetésével irtózatos mennyiségű szén-dioxidot eresztett a légkörbe, emiatt bolygónk átlaghőmérséklete 1,1 Celsius-fokkal nőtt. Ha pedig marad a jelenlegi kibocsátási ütem, akár még egyszer ennyit emelkedhet az átlaghőmérséklet az elkövetkező évtizedekben. Az erdőségek önerőből is képesek évente úgy 900 méternyi helyváltoztatásra – az északi és a déli sarkkör vidékén például egyre több magonc hajt ki az erdő szélén, illetve a magasabb hegyoldal irányában, mert ott jobb számukra a klíma. Csakhogy a jelen változások közepette ennél hatszor-tízszer gyorsabb tempóra lenne szükség…

