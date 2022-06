ÍRTA: KENNEDY WARNE

FÉNYKÉPEZTE: DAVID DOUBILET és JENNIFER HAYES

Sivatagba jutottam, de homoknak nyoma sincs körülöttem. Törmelékerdőben, egy korallszirt döbbenetesen sivárrá lett, kilúgozódott maradványai felett lebegek a vízben.

A Fülöp-szigetek vizein varázslatosan tündöklő korallpaloták fogadtak. Természetesnek is tűnik ez, hiszen az Indiai- és a Csendes-óceán határterülete, az úgynevezett Korall-háromszög a tengeri élővilág egyik legváltozatosabb térsége. Jó félezer korall, az ismert fajok nem kevesebb mint háromnegyede honos ezekben a vizekben, a korallszirtek összfelülete írországnyi területet tesz ki.

Rózsaszín puha korall és csontszínű kehelykorall körül úszkáló sziklasügérek Cebu közelében, a Pescador sziget partjai mellett, Forrás: DAVID DOUBILET

Víz alatti metropoliszokat alkot itt a korall, az apróbb-nagyobb lakók száma szinte felmérhetetlen. A háromszög csúcsán, a Fülöp-szigetek vizeiben közel ezernyolcszázféle korallhal honos. Ám ahol most lebegek, a koralltemetőben már csak a túlélőkkel, hírmondókkal találkozom. Feltűnik egy tisztogatóhal – és a látványba belesajdul a szívem. A korallvilág ökoszisztémájában a tisztogatóhal munkaköre, hogy megszabadítsa a többi halat az élősködőktől és egyéb tengeri potyautasoktól. De ennek itt már nincs kit-mit tisztogatnia: vigasztalan magányban úszkál. Körös-körül úgy fest a korall, mint hurrikán tombolása után az erdő kidőlt fáinak tömkelege. A holt csonkok között most hirtelen megcsillan

valami a fényben. A kezembe veszem: lám, egy darabjaira tört üvegpalack talprésze.

Láttam már hasonló palackot errefelé: nitráttartalmú műtrágyával töltik meg, aztán gyutacsot és kanócot tömködnek a nyakába. A kanócot meggyújtják, aztán a tengerbe hajítják a háztáji bombát. Az nagyot robban a víz alatt, a detonáció azonmód elpusztítja, de legalábbis elkábítja a közelben úszkáló halakat, már csak össze kell szedni a zsákmányt a víz színéről. A régi időkből „dinamitos halászatnak” nevezett módszer a halászra magára nézve is életveszélyes. Ha idő előtt robban a palack, a halász keze-karja, olykor az élete bánhatja.

Két nappal azelőtt, hogy vizsgálódni kezdtem a Cebu szigetétől 30 kilométerre keletre húzódó Danajonzátonynál, egy helybeli belehalt a balul sikeredett robbantásos halfogásba. A Fülöp-szigetek számos térségében nagy múltjuk van a halászat legpusztítóbb fortélyainak: ki robbanóanyagot használ, ki ciánnal űzi ki a halat a korallerdő repedéseiből, ki sűrű hálóval fogja ki mindazt, ami él és mozog. Egytől egyig tiltott mindegyik módszer, ám a helyiek csak nem hagynak fel velük.

Korallszirten gubbasztó fehérhasú szulák egy százféle fajt fölvonultató madárseregletben. Forrás: DAVID DOUBILET

Csökönyös állhatatosságuk a korallszirtek fennmaradása szempontjából kész katasztrófa. Irtóhadjáratuk sokkal gyorsabban pusztítja az élővilágot, mint a túlhalászás, a vízszennyezés és a klímaváltozás. A vízközi messzeségben földereng egy alak: úgy látom, a dinamittal robbantott korall között kutat. Odaúszom hozzá. Hosszú ujjú ing van rajta, és utcai nadrág, búvármaszkja csak a szemés szájrésznél takarja, a szemüvege sem mai darab. Lábára uszony gyanánt furnérlemezt szíjazott. „A medúzák miatt kell?” – bökök jelbeszéddel a maszkjára.

Kétfoltos ajakoshal és fuvolahal úszkál a mintegy 300 négyzetméternyi angolnakolóniában a Negros szigeti Dauin közelében. Forrás: DAVID DOUBILET

Aki idáig hozott motorcsónakon, mesélte, hogy egyszer dobozmedúzát terelt itt elébe a balsors. A medúza méreganyaggal teli csápjai rátapadtak a bőrére, annyi ideje maradt csak, hogy segítségért kiáltson, pillanatok alatt eszméletét vesztette. Karján és a hasán tizenöt év elteltével is jól látszottak a sebek hurkás hegei. „Nem, hanem a napfénytől véd” – mutogatott vissza a búvár.

Ikráit védő óriás íjhal. Forrás: DAVID DOUBILET

Mint aztán elmesélte, nemritkán fél napot is eltölt a víz tetején, halat keresgélve a korallok között, hogy a családnak legyen mit ennie. Plasztikdobozt köt magára madzaggal, abba gyűjti a fogást: csigát, tengerisünt, rákot, és ha szerencséje van, halat. Egyik kezében vágóhorog, a másikban szigony. Szúr, döf vagy odacsap, aztán ha megvan, bedobozolja a zsákmányt. Hirtelen fekete festékanyag spriccel szét a vízben: tintahal akadt a szigony végére. A halász azután letép az aljzatról egy tengeriuborkát, odaadja a kezembe. A tüskés jószág végbeléből azonnal fehér fonalkák csapnak ki, körbefonják a kézfejemet, olyan erősen tapadnak, mintha pillanatragasztóval lennének bevonva. Igen, így reagál a tengeriuborka, ha megzavarják. Lefejtem magamról a fonalait, aztán megy ő is új keletű ismerősöm zsákmánygyűjtő plasztikdobozába. Sok szorgalmas halász gyűjti így az asztalra valót a Korall-háromszög vizeiben. Mind többen vannak, a hal meg egyre fogy. Filippínók milliói élnek napról napra az óceánból…

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2022. júniusi lapszámában.