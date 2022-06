ÍRTA: CYNTHIA GORNEY

FÉNYKÉPEZTE: LYNN JOHNSON

A tapintásérzékelés rohamosan gyarapodó szakirodalmában megannyi új teóriát, jövőlatolgató elképzelést olvashatunk; de itt és most összpontosítsunk arra a röpke négy másodpercre, amíg Amy Prestwood ujjai körbeérték, átfonták Brandon műkezének ujjait. A férfi láthatóan megdöbben. Fölkapja a fejét. A szeme kimered, tágra nyílik. A szája tátva. Amy az arcába néz, ám Brandon nem látja, tekintete a semmibe réved.

Brandon Prestwood balesetben sérült alkarját amputálni kellett. A vállából kitüremkedő huzalok számítógéphez kötve ingerkeltő jeleket továbbítanak a felkarjába ültetett elektródákhoz, és kísérleti műkarjával együtt megadják számára az érzést, hogy a jelek a hiányzó kézfejéből jönnek. Prestwood itt éppen alkoholos vattával tisztogatja a huzalvégek környékét. A tetoválás a házaspár magzatvízfertőzés miatt elveszített ikergyermekeinek emlékét őrzi. Prestwood önkéntes kísérleti alany; egy kérése volt csupán: ne tegyenek kárt a tetovált képben. Forrás: LYNN JOHNSON

„Éreztem őt – mondta később. – Tapintani tudtam a bőrét. Sírva fakadtam. Azt hiszem, ő is.” Igen, Amy is sírt. Akkortájt, amikor Brandon megmutatta nekem Clevelandben ezt a képsort, még tombolt a COVID-járvány, így kint ültünk le. Brandon órákat töltött bent, a laborban, már nagyon rá akart gyújtani. Akkor találkoztunk első alkalommal személyesen. Nem emlékszem, hogy is döntöttünk, hogyan jutottunk túl a „fogjunk kezet, vagy hogy legyen?” dilemmán – nem, nem Brandon sérült keze volt a probléma, hanem az, hogy a járvány közepette emberfi a nem tudta, hogy megérintheti-e a másikat, vagy sem.

Bizonyára emlékeznek a fotókra, az abroszon vagy zuhanyfüggönyön át ölelkező családtagok képeire. A National Geographic magazinban is megjelent egy szívszorító felvétel: anya és lánya hónapok óta először öleli egymást a műanyag fólián át. Tudom, mit érezhettek: mi is hónapokon át csak a kert két végéből láthattuk egymást a lányommal, de aztán ő is talált valami plasztikfóliát. Soha nem felejtem azt az ölelést.

A bőrfelszín puszta érintése is összetett idegi folyamatokat indít be, a kutatók csak mostanában kezdik mélyebben is érteni és mesterséges eszközökkel rekonstruálni a mechanizmust. A Johns Hopkins Egyetem baltimore-i alkalmazott fizikai laboratóriumában többrétegű, nyomásérzékeny, mesterséges bőrrel kísérleteznek. Ha az e-bőrrel bevont műkéz – amely itt az anyag egy darabját tartja az ujjai között – hozzáér valamihez, az agy valós tapintásérzetet regisztrál. Forrás: MARK THIESSEN

Igen, volt közöttünk egy gyűrött, nyiszorgó, plasztiklepel. Így nem is lehet igazi az érintés, gondolhatják most sokan. Ám „kiéhezettségem”, mondja a John Moores Egyetem agykutatója, Francis McGlone, olyan erős volt, hogy ezt mind észre sem vettem. „Mint a vitaminszükséglet. Akárhogy is, pótolni kell” – fogalmaz McGlone. Valójában mit kell pótolni? Nagymamám most hamiskásan nézne rám: egyáltalán mi kérdeznivaló van ezen? Az agykutatók és pszichológusok mindenféle biológiai markerekkel magyarázzák, amit ösztöneink sugallatára eleve nyilvánvalónak érzünk: azt, hogy a legtöbbünknek szüksége van mások fizikai jelenlétére, csak mások megnyugtató érintései révén maradhatunk egészségesek.

Margaret Malarney örökmozgó kislány és versenysportoló volt, mígnem 2020-ban, 14 éves korában kiderült, hogy limfómája van. Belső vérzés lépett fel nála, és úgy tűnt, agyműködése jóvátehetetlenül károsodott. Szülei, John és Kate már felkészültek a legrosszabbra, ám egyszer, amikor édesanyja mellé feküdt, és átölelte, Margaret hirtelen megszólalt: kimondta a saját nevét. Jelenleg speciális rehabilitációs gyakorlatokat végeznek vele, egyebek mellett a tapintásérzését is fejlesztik. Forrás: LYNN JOHNSON

Mielőtt elárulnám, hol látott napvilágot először ez a szöveg, következzék belőle pár részlet: „Az érintés a társas interakciók fontos eleme, alapvető szükségletünk […] A társas érintkezés megnyugtatóan hat ránk stresszes, feszült helyzetekben […] a stresszhormonok szintjét csökkentve visszafoghatja a vészhelyzeteket kezelő agyi területek működését […] A vizsgálatok arra mutatnak, hogy a tapintási ingerek serkentik a hipotalamuszban képződő egyik neuropeptid, az oxitocin felszabadulását […] Ha magas az oxitocinszintünk, jobban bízunk másokban, könnyebben kooperálunk, és létesítünk kapcsolatot idegenekkel, jobban tudjuk értelmezni mások érzelmeit, és jobbak vagyunk a konfliktusok megoldásában.”

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2022. júniusi lapszámában.