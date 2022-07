ÍRTA: CHARLES C. MANN

FÉNYKÉPEZTE: KILIII YÜYAN

Őseik földjét követelik

tla-o-qui-aht törzs – Kanada

Az óriási tuja törzse két méter hosszú, méternyi magas és csaknem ugyanolyan széles, Gordon Dick a fa tetejét nyesegette éppen; a láncfűrész belekapott, szállt a fűrészpor. Joe Martin, fülén zajszűrő fejhallgatóval, guggolva figyelte, hol tart éppen a penge, alig látható kézmozdulatokkal jelezte: kicsit feljebb, lejjebb, úgy, most jó lesz. A levegőt betöltötte a tuja orrfacsaróan csípős, gyógynövényekére emlékeztető illata.

A prérilovas tradíciókon alapuló extrém sport, a lovas váltó versenyzői szőrén ülik meg paripájukat, és minden kör után lovat váltanak. Ez a sport Észak-Amerika nyugati felén mindenütt dívik, mezőgazdasági vásárok indián attrakciója. A képen a montanai Kalispellben rendezett lovas váltó egyik legizgalmasabb pillanata.

Joe Martin indián, a tla-o-qui-aht (tlaokiaht) törzs tagja, fafaragó, a kanadai Brit Columbia tartományban, a Vancouver-sziget nyugati partján él, Gordon Dick a szomszédos tseshaht (cesát) törzs sarja. Egy tomporán ülő farkas szobrát nagyolták éppen, félmagas totemoszlop készül majd belőle. Odébb egy hét- meg egy kilencméteres oszlop hevert: már az utolsó kis igazításokat várták, oldalukon faragott szimbólumok, medvék, mítoszbeli tengeri kígyók, farkasok sorakoztak.

Ez a faragott totemoszlop a Meares-szigeti Opitsaht faluban idézi majd a tla-o-qui-ahtok közelmúltját. A koponyák a koronavírusjárvány áldozataira, a bentlakásos iskolák diákhalottaira és a meggyilkolt vagy eltűnt indián nőkre emlékeztetnek. „Az európaiak, amikor idejöttek, írástudatlannak hittek minket. De ők is azok voltak, mert nem tudták értelmezni a totemoszlopainkat” – mondja Joe Martin fafaragó. Forrás: KILIII YÜYAN

Az egyik totemoszlopot idén nyáron állítják fel Martin családjának Meares-szigeti falujában, a Tofino üdülőhely közelében fekvő Opitsahtban. A faluban valaha száz meg száz totemoszlop állt, de egy 1884-ben hozott törvény miatt az indiánok kénytelenek voltak engedni, hogy múzeumok és gyűjtők ingyen vihessék, amelyik oszlop megtetszik nekik. A totemfi gurák ősi indián tanítások ábrázolásai, ám hangsúlyos jelenlétük az oszlopokon sokkal többet jelent, szögezte le Martin: „Azt, hogy itt vagyunk. Hogy ez a mi földünk.”Meares, Tofi no és a Clayoquot-öböl többtucatnyi szigete a tla-o-qui-ahtok ősi földje. A törzs régi elnevezése clayoquot (klajokvot), az öböl ennek okán kapta a nevét. Kanada kormányának értelmezésében ez az ezer négyzetkilométernyi terület részint nemzeti park, részint fakitermelő övezet, részint magánbirtok, pár indián faluval tetézve. A tla-o-qui-ahtok viszont ragaszkodnak hozzá, hogy övék az egész vidék, hiszen mindig is az volt, nyomatékképpen saját törzsi parkká nyilvánították a teljes területet.

Joe Louie deszkákat visz egy erdei sétaút javításához. A helyszín Brit Columbia, a tla-o-qui-aht törzs Meares-szigeti területének bejárata. Az 1980-as években az indiánok blokádot vontak a szigeten, nem engedték be a favágókat, azóta lényegében a törzs kezén van a park. Ma Louie és a többi természetvédelmi őr gondozza és vigyázza, őrzi a területet. Forrás: KILIII YÜYAN

Az ősrégi tuják többségét évtizedekkel ezelőtt kivágták ezen a tájon, a fakitermelők rettenetes dúlást végeztek, csak talajeróziót hagytak maguk után. „Ötven éve történt. Jöttek és mentek, nem törődtek a táj gyógyításával. Ahogy Brit Columbia és Kanada vezetői sem. Így most ránk hárul a feladat” – szögezte le a törzs természeti kincsekkel foglalkozó illetékese, Saya Masso.

A tla-o-qui-ahtok elterelik a patakokat, helyreállítják a hajdani ökoszisztémát, védik a hering

ívóhelyeit, a legértékesebb területekre vezető utakat a látogatók elől is elzárták. A természetvédelem mellett oktatóprogramokat indítanak, természetvédelmi őröket képeznek ki, és ami a legfőbb, rábírják a vállalkozókat, hogy 1 százalékos különadóval, afféle önkéntes forgalmi adóval támogassák a törzs törekvéseit.

Ryan Reed karuk halász apja figyelő tekintete mellett próbál királylazacot fogni a kaliforniai Klamath folyamon, az Ishi Pishi-vízesésnél. Forrás: KILIII YÜYAN

Az indiánoktól gyakran hallani ezt a fogalmat: önrendelkezés. Masso, Martin és a többiek olyan közösségben szeretnének élni, amely a modern világnak is része, de hagyományaihoz is ragaszkodik, nem mellékesen az állami hivataloknak is egyenrangú partnere lehet. „Az önrendelkezés azt jelenti, hogy mindenhez hozzáférünk, ami a miénk” – szögezte le Leroy Little Bear, a kainai törzs tagja – nem kis részben neki, a Lethbridge-i Egyetem nyugalmazott professzorának köszönhető, hogy 1982-ben bekerülhettek a kanadai alkotmányba az őslakosok jogai.

A siksikaitsitapik, a feketeláb indiánok már az 1970-es évek közepe óta tartanak bölényt Montanában, de az állomány módszeres gyarapításába csak 2009-ben kezdtek rezervátumuk földjén. Forrás: KILIII YÜYAN

A tla-o-qui-aht törzs nincs egyedül. A teknős hátán kialakult világ mítosza alapján megannyi indián törzs nyelvén Teknős-szigetnek nevezett Észak-Amerikában az őslakosok leszármazottai itt is, ott is visszakövetelik jogaikat, amelyekről voltaképpen soha nem is mondtak le. Kanadában 4,4 millió négyzetkilométeren, az ország területének kétötödén az indián törzsek és a kormány illetékesei már közösen alakítanak környezetvédő testületeket. A nakoda, másként assiniboine (assziniboin) és az aaniih (ánih), azaz gros ventre törzs tagjai az Egyesült Államok Földgazdálkodási Hivatalával (US BLM) karöltve dolgoznak a montanai préri hajdani képének visszaállításán. Sikerült elérniük, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának 2020-as ítélete alapján a területi bíróságok megerősítsék: Oklahoma közel felerészben az indiánok földje.Hasonlóan az afrikai-amerikai aktivistákhoz, akik kis lépésekben, perek és törvények során át harcolták ki a polgárjogokat, az indián törzsek is fokozatosan szerzik vissza szuverenitásukat: mindig csak a soron következő perre, tárgyalásra, törvényre, programra összpontosítanak…

