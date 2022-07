ÍRTA: NINA STROCHLIC

FÉNYKÉPEZTE: ANDREA FRAZZETTA

Róma külvárosában áll egy McDonald’s gyorsétterem, amelyben – az olasz fűszeres szalonnával, pancettával készült Big Mac megrendelése után – érdekes látvány tárul a szemünk elé: alig pár méterrel az üvegpadló alatt szürkés kövekkel burkolt ókori út húzódik, mellette a kétezer éves vízelvezető árokban csontvázak hevernek kicsavarodott pózban.

A Via Appia vonalán futó, közel 600 kilométer hosszú túraút. Forrás: ANDREA FRAZZETTA

Íme, az első nagy európai országút, a Via Appia maradványai. Nyomvonala a fővárosból indulva kanyarog dél felé, ahol keleti irányba fordul, és egészen Brindisi kikötőjéig fut. Úgy mondják, a Via Appia ihlette a híres mondást: „Minden út Rómába vezet”. Olaszországban ma is úgy emlegetik: Regina Viarum, „Az utak királynője”, ám históriai örökségével és az évezredek során betemetett köveivel eddig édeskeveset törődtek. Most azonban az olasz kormány úgy döntött: történelmi zarándokutat létesít a Via Appia vonalában, a zsibongó Róma és az itáliai csizma sarkán szendergő Brindisi között. Az 580 kilométeres Via Appia mostanára igen változatos formákat öltött: hol erdei földút, hol országút, és több település főterét is átszeli. Nem mindig festői látvány, ezzel együtt egy olyan Itáliáról mesél, amelyet kevés turista ismerhet meg.

Hogy még vonzóbbá tegyék a turisták számára, a Via Appia újjáélesztői közel száz kitérőt javasolnak az út mentén adódó kilátóhelyekhez, bájos falvakhoz és régészeti emlékekhez. Monteserico vára az egyik látnivaló, amelyet feltétlenül érdemes felkeresni. Forrás: ANDREA FRAZZETTA

Az Itália déli részén húzódó Via Appián a római korban hadak vonultak, árut szállítottak, jószágot tereltek és eszméket közvetítettek. A római Appia Antica Régészeti Park szélén ma is pásztorok legeltetik nyájukat. Forrás: ANDREA FRAZZETTA

Persze mielőtt megindulna a zarándoksereg, fel kell tárni, sőt egyes szakaszokon meg is kell találni magát az utat. Ezen az őszi délelőttön jómagam is csak annyit láttam belőle, amennyi a hamburgerbirodalom őrhelyén elém tárult.

Az Appia római szakasza közel 18 kilométeres, gyönyörűen karbantartott régészeti park. A végét erdei meredély jelzi, utána 80 kilométeren át aszfalt fedi. Az örök városba látogatók utoljára a McDonald’s alatt vethetnek rá egy pillantást.

Ez az Appia egy rövid oldalága, nemrég rendbehozott szakaszainak egyike. Amikor az étterem

vezetőjét az ókori macskakövekről kérdezem, odahívja a sarokasztalnál ülő edzőcipős nőt.

Pamela Cerino régész az, 2014-ben ő tárta fel ezt a szakaszt. Micsoda véletlen! Épp most ugrott be ide, hogy a kétéves ásatás után következő lépésként jövőbeni projektekről egyeztessen. Kijövünk az épületből, és lesétálunk a lépcsőn a régi kövekhez. „Úgy intéztük, hogy az érdeklődőknek ne is kelljen mindenképpen bemenniük az étterembe” – mondja Cerino. A csatornában heverő három csontváz az itt feltárt eredetiek másolata. Felettünk, az üvegpadlón keresztül jól kivehetők a McNuggetset faló vendégek.

Miután az építkezés közben rátaláltak erre az útszakaszra, a helyiek kezdtek attól tartani, hogy a gyorsétteremlánc mindenestül felvásárolja az antik kincseket rejtő telket. Cerino is meséli: sok lelőhelyet vissza kell temetni, mert nincs pénz a megóvásukra. Kevés helyen látszik olyan jól az Appia, mint itt. Szerencsém van…

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2022. júliusi lapszámában.