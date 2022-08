ÍRTA: ROBERT DRAPER

FÉNYKÉPEZTE: BRYAN SCHUTMAAT

Ezen az októberi reggelen egymagamban baktattam a nyugat-texasi Big Bend Nemzeti Parkban a Déli Perem néven emlegetett sziklakaréjt övező 20 kilométeres túraútvonalon. Pirkadat után érkeztem a parkba, autómat kaliforniai szamárnyulak és földikakukkok kísérték az országút mentén. A kaptató két órán át folyamatosan emelkedett mind magasabbra. Életnek nyomát sem láttam, eltekintve a csapongó lepkéktől, egy-két sárgatollú Scott-trupiáltól meg egy hazafelé tartó hátizsákos turistától.

A Big Bend sivatagias viszonyait kedvelő texasi zsálya egész nyáron ontja virágait. Forrás: BRYAN SCHUTMAAT

A csúcson rövid pihenőt tartottam. Megcsodáltam a festői látványt, az alant elterülő, meglepően zöld észak-mexikói sivatagot. A másik irányból is érkeztek túrázók. Egyikük elmesélte, hogy egyszer már látta ezt az anyamedvét meg a kicsinyeit. Bár mindenütt táblák figyelmeztetnek a jelenlétükre, a park területén legfeljebb negyven fekete medve él. Közel harminc éve járok már ide, de most először találkoztam fekete medvével. Ez a mackó ritkán támad emberre, ám erről a bizonyos nőstényről a közeli Marathon városában hallottam valamit, ami elővigyázatosságra intett: azt, hogy nemrég pusztult el a harmadik kölyke, szegény egy autó kerekei alá keveredett. És most itt álltunk szemtől szemben. Elfordítottam a tekintetemet, és igyekeztem nyugodt léptekkel továbbhaladni. Közben persze lázasan járt az agyam. Gyászolnak-e a medvék? És vajon bosszúálló hajlamúak-e? Csakhamar éles kanyart vett az ösvény, így jól láthattam, hogy a megfogyatkozott família visszaporoszkál a sűrű bozótosba. Az anyamedvéről eszembe jutott: édesanyám is elvesztette egyik gyermekét, és attól kezdve a két megmaradtra zúdította minden szeretetét.

Matthew Grisham és Kelon Crawford, a túraszervező Wild Adven-ture cég két munkatársa szeli kenujával a Big Bend ormai alatt, a Boquillas-kanyonban kanyargó Rio Grande vizét. Forrás: BRYAN SCHUTMAAT

A Grapevine Hills Trail mellett magasodó Balanced Rock a természet immár félmilliárd éves műve. Forrás: BRYAN SCHUTMAAT

Amerika nevezetes nemzeti parkjai, köztük a Yellowstone, a Denali és az Everglades mesésen gazdag élővilággal fogadják a látogatót. A sivatagban azonban egészen más jelentőséget nyer a flóra és a fauna. Azt bizonyítja, hogy az élet ott is meg tud telepedni, ahol senki sem számít rá. A 3200 négyzetkilométernyi Big Bendet magában foglaló Chihuahua-sivatag élőlényei makacsul küzdenek a fennmaradásért; felejthetetlen élményekben lehet ott része annak, aki ezt átérzi.

Az Egyesült Államok 27. nemzeti parkjának egyik különleges sajátossága, hogy a két ország államhatárának hozzávetőleg 6 százalékán, azaz mintegy 190 kilométeres szakaszon Mexikóval határos Arizona államban az Organ Pipe Cactus (Orgonakaktusz) Nemzeti Emlékhely is a határ mentén fekszik, de 2006 óta kerítés választja el a déli szomszédtól, mégpedig azért, mert négy évvel korábban egy mexikói rálőtt egy vadőrre. A Big Bend hosszan elnyúló, csipkézett szegélyvonalán viszont nem húztak fel fizikai akadályt, így a nemzeti park rendre az Egyesült Államok nemzetbiztonságáról szóló viták kereszttüzébe kerül. A drogcsempészet, az illegális bevándorlás és a terrorizmus veszélye miatt FBI-ügynökök tucatjai ügyködnek a Big Bend vidékén. Micsoda paradoxon: az ország egyik legeldugottabb nemzeti parkja, a világ nyüzsgéséből kilépni vágyók menedékhelye nem szabadulhat a véget nem érő geopolitikai viták csapdájából…

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2022. augusztusi lapszámában.