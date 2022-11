A hely, ahol az ifjú fáraó új otthonra lelt

Tutanhamon kincsei közül többet, például ezt a szobrocskát is Kairóban, az 1902-ben megnyílt, ma már igencsak zsúfolt Egyiptomi Múzeumban őrizték.

ÍRTA: TOM MUELLER

FÉNYKÉPEZTE: PAOLO VERZONE

Nem ilyennek képzelnénk egy múzeumigazgatót, hiszen álcaruhában és katonai bakancsban jár be a munkahelyére. Atef Mofta vezérőrnagy valóban nem tipikus múzeumigazgató, ám a Nagy Egyiptomi Múzeum (angol rövidítéssel GEM) sem tipikus múzeum. Távolról nézve elterpeszkedő, posztmodern komplexum. Csúcsos sziluettjével a homoktengerben megfeneklett hajóra emlékeztet. Közelebb érve szemünkbe ötlik az oldalait ékesítő gúlamintázat, amely az alig másfél kilométerre magasodó gízai piramisok alakjára rímel. A mérnökvégzettségű Mofta vezérőrnagy egyenes tartású, mokány termetű, kefefrizurás, fürge járású, határozott férfi. Barátságos mosolya és önironikus megjegyzései mégis megkülönböztetik a nyársat nyelt katonai vezetőktől. Higgadtságát látva nem is hinné az ember, micsoda hatalmas teher nehezedik rá.

II. Amenhotep sírkamrájában találták a fiúcska múmiáját, amelyet itt Jehia Gad genetikus (balról a második) és kollégái vizsgálnak. Forrás: PAOLO VERZONE

Mumifikált cickánynak készített pici koporsót vizsgál Szalima Ikra, egyiptológus, a kairói Amerikai Egyetem kutatója. „Az ókori egyiptomiak a legapróbb állatot is tisztelték, mert úgy tartották, mindnek megvan a maga fontos helye a világmindenségben” – mondja. Forrás: PAOLO VERZONE

Az új múzeum a kormány presztízsberuházása. Húsz éve vágtak bele a gigászi vállalkozásba,

de az arab tavasz tüntetéssorozata és a koronavírus-járvány miatt sokéves késedelembe estek. Minthogy Egyiptomban a gazdasági teljesítmény nagyban függ az idegenforgalom bevételeitől, a régészet pedig igencsak szorosan összefonódik a nagypolitikával, Mofta vezérőrnagy és emberei parancsba kapták: ha törik, ha szakad, a GEM-nek átütő sikert kell aratnia.

Mofta a múzeum felé fordul, és már sorolja is az adatait: 45 ezer négyzetméteres alapterület,

tizenkét kiállítóterem, százezer műtárgy, több mint egymilliárd dolláros kivitelezési költség.

„És 99 százalékban kész” – szögezi le elégedetten. A múzeum beleillik a nagyszabású, látványos régészeti projektek sorába, amelyeket az egyiptomi kormány a közelmúltban támogatott. Így például ismét látogatható Luxorban a Szfinxek sugárútja, Sarm esz-Sejkben, Kairóban, Gurdakában és másutt is új múzeum nyílt.

Ugyancsak az állam finanszírozta 2021 áprilisában a „Fáraók aranyparádéjának” elnevezett

hivalkodó menetet: huszonkét királyi múmiát tettek ókori temetési bárkákat idéző járművekre, és a régi Egyiptomi Múzeumból a kairói utcákon nagy felhajtással átvitték őket az újonnan megnyílt Egyiptomi Kultúra Nemzeti Múzeumába. Az értékes szállítmányt Abdel Fattáh esz-Szíszi elnök fogadta, és ágyúlövésekkel köszöntötték. „A múmiaparádé felkeltette az egyiptomia figyelmét – jelenti ki Háled al-Anani, korábbi idegenforgalmi és régészeti miniszter. – Tudatosította, hogy mindnyájan egy nagyszerű kultúra örökösei vagyunk, és tisztelnünk kell elődeinket. A Nagy Egyiptomi Múzeum is ezt sugallja még hatásosabban: büszkeség, tisztelet, egység, erő.”

A Dzsedkaré fáraó szakkarai piramisegyüttesének felügyeletével megbízott Mohamed Megahed is Egyiptom kulturális örökségének ápolását tartja fő feladatának. Forrás: PAOLO VERZONE

Korábban külön-külön minisztérium foglalkozott az idegenforgalommal és a régészettel, 2019-ben azonban egyesítették a kettőt. Nem egy egyiptológus fogadta elképedve a döntést, mondván, a régészet így a turizmus kiszolgálója lesz.

Azért a Nagy Egyiptomi Múzeumnak is akadnak bírálói. Egyesek attól tartanak, hogy inkább

a külföldi turistáknak, semmint az egyszerű egyiptomiaknak kedvez majd a GEM. Mások

csúnyának találják az óriási épületet…

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2022. novemberi lapszámában.